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Ante la evolución de los acontecimientos en , los gobiernos de , Brasil y España expresaron su preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo cubano y emplazaron a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional.

A través de un comunicado conjunto, los gobiernos se comprometieron a incrementar de manera coordinada la dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano.

Además, reiteraron la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

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Asimismo, reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo e hicieron un llamado a un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

“Su objetivo debe ser encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”, dijeron.

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