En el marco de la Cumbre por la Democracia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, delineó una visión de democracia centrada en la justicia social, la soberanía de los pueblos y la cooperación internacional, al tiempo que lanzó propuestas concretas en materia global.

Durante su intervención, Sheinbaum Pardo no solo reivindicó los principios históricos de la política exterior mexicana —como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias—, sino que planteó la necesidad de redefinir el concepto de democracia en el contexto actual.

“La democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos”, afirmó.

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El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se toma la "foto de familia" con los mandatarios mundiales invitados a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Foto: Salvador Corona/ EL UNIVERSAL

Propuesta global sobre el cambio climático: menos armas, más vida

Uno de los planteamientos centrales de la mandataria fue destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento a un programa internacional de reforestación.

La iniciativa, que ya había sido presentada en el G20, busca transformar recursos destinados a la guerra en acciones para combatir el cambio climático y generar bienestar.

“En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, expresó.

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La propuesta apunta a movilizar miles de millones de dólares para que millones de personas participen en la reforestación de hectáreas a nivel global, como una estrategia que combine sostenibilidad ambiental con desarrollo social.

Postura sobre Cuba y rechazo a la intervención

Sheinbaum también planteó una declaración conjunta en contra de la intervención militar en Cuba, subrayando la importancia del diálogo y la paz como vías para la resolución de conflictos internacionales.

En este sentido, reiteró la postura histórica de México en defensa de la soberanía de las naciones y el rechazo a cualquier forma de injerencia externa.

Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, España. Foto: Salvador Corona/ el universal

Propone a México como próxima sede de cumbre internacional

Como parte de sus propuestas, la presidenta extendió la invitación para que México sea sede de una próxima cumbre internacional, con el objetivo de debatir sobre un modelo económico centrado en el bienestar y una democracia que responda a las necesidades reales de los pueblos.

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Una democracia con enfoque social

Más allá de las propuestas específicas, el discurso de Sheinbaum insistió en que la democracia no debe limitarse a procesos electorales ni beneficiar a élites, sino garantizar condiciones de vida dignas para toda la población.

“No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”, señaló.

En su mensaje, la mandataria también apeló a valores como la fraternidad, la inclusión y el respeto a la diversidad cultural, planteando una visión de democracia que priorice la paz sobre el conflicto y la cooperación sobre la competencia.

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El pasado jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su participación en la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, España, sea anti Donald Trump, y aseguró que acudirá con un mensaje de paz.

El encuentro, dijo que no busca confrontaciones, sino promover una visión positiva basada en el diálogo entre naciones.

"No es una reunión anti Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz en el mundo”, afirmó.

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