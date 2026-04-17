Trump promete “nuevo amanecer” para Cuba; Díaz-Canel advierte resistencia ante posible acción militar de EU

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que muy pronto la "gran fuerza" del ejército estadounidense creará "un nuevo amanecer para Cuba". Añadió: "vamos a ayudarles con Cuba, ahora observen qué pasa".

Sus comentarios los hizo en un discurso ante seguidores del movimiento Turning Point USA, donde fue presentado por Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, fundador de ese grupo y que fue asesinado en septiembre.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó en una entrevista publicada este viernes por el medio ruso RT que en la isla "hay un pueblo dispuesto a combatir", al ser consultado por una posible acción militar estadounidense.

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Díaz-Canel evitó hacer comparaciones con el caso de Venezuela, porque es "una nación hermana", pero destacó "la fortaleza de la unidad" de su país y su certeza de que en la isla "millones de cubanos" estarían dispuestos -en caso de agresión- a luchar "por salvar la revolución y por defender el suelo cubano".

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gs