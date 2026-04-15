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El estaría intensificando su estrategia de posibles planes de intervención militar en Cuba, de acuerdo con medios locales.

De acuerdo con funcionarios, citados bajo condición de anonimato, por el rotativo USA Today el Pentágono estaría afinando planes sobre a la espera de órdenes directas del presidente,

Dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron al medio estadounidense que se están elaborando planes de contingencia por si el presidente Trump ordenara una intervención en la isla. Trump no ha anunciado planes de invadir Cuba, pero ha planteado la idea.

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El mes pasado, Trump dijo a periodistas que cree que tendrá "el honor de conquistar Cuba", y añadió que "podrá hacer lo que quiera" con la isla.

El lunes, Trump afirmó que "quizá pasemos por Cuba cuando hayamos terminado con esto", en referencia a la guerra de

El Departamento de Guerra respondió a EFE que no especularía sobre "escenarios hipotéticos" y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y "permanece preparado para ejecutar las ordenes del presidente".

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Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, que se intensificaron en enero, tuvieron un nuevo repunte esta semana cuando el canciller de La Habana, Bruno Rodríguez, acusó a de intimidar a quienes tratan de comerciar con la isla y defendió el derecho del país caribeño a importar combustibles.

Trump endureció la presión contra el gobierno de en enero bloqueando el envío de crudo venezolano desde la captura del presidente, Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El bloqueo petrolero estadounidense de los últimos tres meses ha venido además a agravar una crisis estructural que la isla viene padeciendo desde hace más de seis años. La economía del país se ha contraído un 15% entre 2020 y 2025.

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