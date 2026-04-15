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Una cámara de vigilancia captó el acto heroico del director de una escuela secundaria de , que logró derribar y detener a un joven armado que intentaba disparar contra estudiantes en la entrada de la institución educativa.

El colegio, Secundaria Pauls Valley, reveló el video del incidente ocurrido el pasado 7 de abril. En las imágenes se observa cómo un hombre ingresa al vestíbulo con un, intenta disparar, pero parece que el arma se atasca, luego se detiene para arreglarla y amenaza a una estudiante que se encuentra sentada en una silla.

En ese preciso momento sale por una puerta el director Kirk Moore, quien empuja al agresor contra un banco y lo inmoviliza en el suelo antes de que otro miembro del personal intervenga para alejar el arma de una patada.

Lee también

Moore recibió un disparo en la pierna. Ninguna otra persona resultó herida gracias a la rápida del educador, con más de 30 años de experiencia.

En un comunicado citado por CBS, Moore atribuyó el éxito de su maniobra a sus "instintos y entrenamiento, así como a la mano de Dios".

El sospechoso fue identificado como Victor Lee Hawkins, un joven de 20 años de la Secundaria Pauls Valley.

Laestá ubicada en la pequeña ciudad de Pauls Valley, en el sur de Oklahoma, con una población de 6 mil 200 personas.

Hawkins enfrenta múltiples cargos, entre ellos el de disparar con intención de matar. Un juez fijó una fianza de un millón de dólares.

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