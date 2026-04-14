Tres hombres fueron asesinados en hechos distintos ocurridos entre la noche del lunes 13 y la madrugada de este martes 14 de abril en la Ciudad de México, en lo que autoridades investigan como posibles ataques directos.

El primer caso se registró en la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre la calle Lago Bolsena, en la colonia Los Manzanos. De acuerdo con reportes preliminares, vecinos escucharon al menos siete detonaciones de arma de fuego. Al salir, encontraron a un joven de entre 20 y 25 años tendido sobre el asfalto, con lesiones en la cabeza y una mano.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a impactos de bala en cráneo y tórax. Testigos señalaron que los presuntos responsables serían dos hombres que portaban cascos negros y huyeron del lugar, presuntamente en motocicleta. Policías acordonaron la zona mientras peritos iniciaron las diligencias correspondientes y se revisan cámaras de videovigilancia.

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Horas más tarde, ya durante la madrugada de este martes, otro ataque se reportó en la alcaldía Tlalpan, en Camino a San Francisco Tlalnepantla, en el poblado de San Miguel Topilejo. En este punto se escucharon alrededor de seis disparos.

Al arribar los servicios de emergencia, localizaron a un joven de aproximadamente 19 años inconsciente sobre la vía pública. Tras la valoración médica, se determinó que había fallecido a causa de una herida de bala en el pecho. No hubo información sobre los agresores ni el motivo del ataque.

El tercer homicidio ocurrió en la alcaldía Iztacalco, en la colonia Gabriel Ramos Millán, Sección Bramadero. Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y la presencia de un hombre herido sobre la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron policías y paramédicos, quienes confirmaron la muerte de un hombre de entre 35 y 40 años por impactos de arma de fuego. Al igual que en los otros casos, no se cuenta con información sobre los responsables.

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En los tres hechos, personal policial acordonó las escenas, cubrió los cuerpos y dio parte al Ministerio Público, mientras peritos realizaron el levantamiento de evidencias. Las autoridades capitalinas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los homicidios e identificar a los responsables.

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