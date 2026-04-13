El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, firmó un convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para garantizar la asignación transparente de los programas sociales en la demarcación, cumpliendo con el compromiso de que lleguen a quienes más lo necesitan, y acabando con su uso político.

Indicó que al dejar en manos de los especialistas la realización de estudios socioeconómicos, las entrevistas y las visitas domiciliarias, se garantiza que las dos mil 577 beneficiarias del Programa ‘Pa´las Jefas’ sean quienes más lo necesitan.

“Aseguramos que el programa social de las Jefas va a ser revisado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM para verificar que efectivamente quienes reciben el programa son las mujeres con mayor grado de marginación, es decir, quienes más lo necesitan, de eso se trata. Que no que se repartan los programas sociales para cuates o para cumplir compromisos políticos, no es para pagar favores, es para combatir injusticias”, indicó al firmar este convenio por cuatro años consecutivos.

Tabe indicó que este trabajo conjunto con la ENTS, generará certeza, confiabilidad y asegurará que no se reparten discrecionalmente los apoyos; asimismo, llamó a quienes se han inscrito a no dejarse engañar, porque la única forma de acceder a estos programas sociales es bajo el escrutinio de las 35 trabajadoras sociales, quienes estarán recorriendo las calles de Miguel Hidalgo.

Lee también Director del Metro retoma diálogo con sindicato; buscan acuerdos para restablecer operación

Carmen Guadalupe Casas Ratia, directora de la ENTS, recordó que junto con la alcaldía Miguel Hidalgo han trabajado en la identificación rigurosa e imparcial de personas en condición de vulnerabilidad.

“En 2026, la ENTS se compromete a realizar seis mil 200 nuevos estudios de valoración socioeconómica. Un equipo de 35 profesionales de trabajo social, debidamente identificadas, visitará directamente los domicilios de las personas solicitantes. Aplicaremos una metodología propia, construida con base en las reglas de operación de los programas, la normatividad local y las directrices internacionales con enfoque de género y derechos humanos”, precisó.

Expresó su más sincero agradecimiento por la confianza depositada en la UNAM para llevar a cabo esta importante labor. Y reiteró brindarán un servicio de la más alta calidad académica y ética, a la altura de lo que las habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo merecen.

“Nuestro rol es generar dictámenes sociales, objetivos e imparciales, para que sea la Alcaldía Miguel Hidalgo quien tome, con pleno sustento, la decisión final. Esto garantiza que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, libre de discrecionalidad”, concluyó.

Lee también “Perdí más de media hora”; usuarios relatan caos y retrasos por paro escalonado en Línea A del Metro

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr