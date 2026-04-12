Personal de la alcaldía Cuauhtémoc desmanteló 48 puntos en los que se habían instalado campamentos improvisados por personas en situación de calle, informó la dirección general de Desarrollo Social de la demarcación.

Esta acción que se ejecutó del 6 al 12 de abril fue una respuesta a las quejas por parte de vecinas y vecinos en materia de seguridad, acumulación de basura, insalubridad y obstrucción de la vía pública, señaló la demarcación. La demarcación expuso que la dependencia encargada de estas acciones cuenta con personal especializado que realiza su labor con un enfoque humanitario y de respeto a los derechos humanos.

Alcaldía Cuauhtémoc desmantela 48 campamentos en vía pública; ofrece alternativas a personas en situación de calle. Foto: Especial.

Durante la última semana, se atendieron puntos en colonias como Santa María la Ribera, Tabacalera, Morelos, Tlatelolco, Guerrero, Buenavista y Cuauhtémoc, como parte de una estrategia permanente de intervención y atención a reportes vecinales.

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Estas acciones permitieron brindar atención directa a 53 personas, quienes fueron sensibilizadas e informadas sobre las alternativas disponibles, incluyendo el acceso a albergues operados por el Gobierno de la Ciudad de México.

De manera paralela, se retiraron más de 60 toneladas de residuos sólidos y enseres acumulados en la vía pública, entre ellos muebles, cobijas, ropa, lonas y objetos diversos que ocupaban banquetas y camellones. También se localizaron materiales inflamables y objetos punzocortantes, lo que representaba un riesgo adicional para quienes habitan y transitan por la zona.

Alcaldía Cuauhtémoc desmantela 48 campamentos en vía pública; ofrece alternativas a personas en situación de calle. Foto: Especial.

Gran parte de estas acciones se realizaron en el marco de brigadas interinstitucionales encabezadas por la alcaldesa, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, Protección Civil y distintas áreas operativas de la demarcación.

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Estas brigadas no implican desalojos forzosos, sino trabajo directo en calle para ofrecer alternativas, atención médica, orientación y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que se recuperan espacios para el uso de la comunidad.

Como parte de esta estrategia, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega instruyó que se refuercen las acciones de atención social y ordenamiento del espacio público.

Alcaldía Cuauhtémoc desmantela 48 campamentos en vía pública; ofrece alternativas a personas en situación de calle. Foto: Especial.

Las intervenciones se realizan a partir de reportes vecinales y recorridos en territorio, y continuarán de manera permanente para mantener calles transitables, seguras y en mejores condiciones para vecinas y vecinos.

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