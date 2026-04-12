En la alcaldía Benito Juárez se llevó a cabo una jornada de prevención y detección de cáncer de piel, mediante el Centro de Atención Social Especializada (CASE).

“Atender la salud de nuestra población es una tarea permanente para mi gobierno, por eso con esta jornada buscamos que nuestras vecinas y vecinos conozcan los riesgos que representa el cáncer de piel, además de orientarlos respecto a la prevención y detección de este terrible padecimiento”, destacó el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza.

Como parte de las actividades, se llevó a cabo una plática informativa encabezada por la dermatóloga pediatra Andrea Gallardo, quien señaló los efectos que puede tener en la salud la radiación UV, además de guiar a los asistentes respecto al correcto uso de protector solar y prendas adecuadas para proteger la piel del sol como medida preventiva para reducir el riesgo de este tipo de cáncer a largo plazo.

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La especialista hizo énfasis en que la aparición de lunares en el cuerpo puede ser una señal de alerta, por lo que se deben revisar mediante la técnica conocida como “regla del ABCDE”:

Asimetría

Bordes irregulares

Color variado (negro, azul, blanquecino)

Diámetro mayor a 6 milímetros

Evolución (crecimiento repentino en adultos)

Asimismo, afirmó que si un lunar sangra sin traumatismo previo, requiere atención inmediata.

José de la Paz Afanador, vecino de la colonia Nativitas de 73 años de edad, actualmente lucha contra este padecimiento a causa de trabajar durante toda su vida al aire libre; sin embargo, confía en que los médicos del CASE lo ayudarán a salir adelante.

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“Esta plática fue muy buena, porque nos dio luz precisamente sobre todas las afecciones de carácter cutáneo y los diferentes tratamientos que hay, lo cual es muy benéfico para toda la comunidad. Sí se cubren las expectativas para poder acudir aquí a las consultas, porque nos dan luz sobre la aplicación de las cremas, de los protectores y todo eso de cáncer de los lunares. Toda la comunidad puede acudir precisamente a este tipo de servicios, que todos son en bien de la salud y nos lo está proporcionando la alcaldía de Benito Juárez”, externó.

A través de esta plática, vecinos y residentes de otras alcaldías pudieron tener una mayor claridad y despejaron dudas relacionadas con esta enfermedad. Ellyan de la Mora, habitante de Benito Juárez, compartió su experiencia e invitó a los vecinos a acercarse a este tipo de jornadas de salud.

“Tuve la invitación por parte de la alcaldía para venir a un estudio dermatológico, una plática superimportante, superbuena; la doctora me explicó de algunas manchitas que tengo por ahí, las que sí son peligrosas, las que no son peligrosas. Estén pendientes de los anuncios, de los avisos, de todo lo que nos está invitando la alcaldía, porque eso nos fortalece como sociedad, se renueva el tejido social”.

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mahc/LL