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Usuarios de la por tercer día padecen de retrasos en el servicio, en esta ocasión por una revisión en vías que llevó a cabo personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC)

En redes sociales, usuarios cuestionaron al personal del Metro las demoradas en el servicio que se registra este domingo.

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El Metro apuntó “Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de en zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad”, señaló.

En los últimos días, la línea 3 ha sido en servicio lento y alta afluencia, tanto por el ausentismo de trabajadores del sindicado del Metro el viernes pasado que originó tardanza en trenes hasta averías en la ruta.

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dmrr/LL

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