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La mañana de este domingo, usuarios del () Metro reportaron retrasos en varias líneas de la red, a través de redes sociales, donde manifestaron su inconformidad por la falta de trenes y el lento avance del servicio.

¿Cuáles son las líneas del Metro CDMX con afectaciones?

Línea 2

En la Línea 2, con dirección a Taxqueña, pasajeros señalaron la ausencia de trenes, lo que generó largas esperas en estaciones: “¿Por qué no hay metros en la línea 2 con dirección Taxqueña???” y “No llega metro línea 2 dirección Tasqueña”.

Línea 9

Respecto a la Línea 9, usuarios denunciaron la falta de unidades en estaciones como Pantitlán y Puebla, así como retrasos prolongados en Tacubaya: “No hay metros en Pantitlán línea 9 o ¿por qué no pasa ninguno en Puebla???” y “Un día más y contando, nada más no sale el mentido permiso? Enero, febrero, marzo y 12 días de abril y sigue peor. Tacubaya L9”, expresaron.

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Línea B

En la Línea B, los reportes apuntaron a la falta de avance de los trenes, generando incertidumbre entre los pasajeros: “¿Qué está pasando en la línea B?” y “Línea B sin avance”, fueron algunas de las quejas compartidas.

Línea 7

Por su parte, en la Línea 7, usuarios indicaron que no había paso de trenes en ambas direcciones en la estación Polanco durante las primeras horas del día: “Hola buenos días, aún no pasan trenes en la línea 7 en ambas direcciones estación Polanco”, reportaron.

Línea 3

En la Línea 3, pasajeros con dirección a Universidad señalaron esperas de hasta 20 minutos sin la llegada de trenes en estaciones como Eugenia: “Dirección Universidad llevo 20 min en Eugenia y no pasa metro”, denunciaron.

Línea 1

En la Línea 1, usuarios solicitaron agilizar el avance de los trenes con dirección a Observatorio, tras reportar detenciones prolongadas: “Buenos días, pueden ayudar agilizando el avance en la línea 1 dirección Observatorio por favor tren N1291 llevamos más de 5 detenidos y contando en Pino Suárez”, indicaron.

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mahc/LL

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