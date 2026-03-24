El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, recibió a más de 30 representantes empresariales de la Asociación de la Industria Ferroviaria Española, quienes externaron la posibilidad de fortalecer lazos de cooperación para el refaccionamiento de instalaciones fijas y material rodante.

Acompañado del subdirector general de mantenimiento del STC-Metro, Omar Moya Rodríguez, el titular del organismo resaltó la apertura del organismo para la colaboración con instancias internacionales.

Por su parte, Aloña Aramburu Iturbe, analista de mercado de la oficina económica y comercial de la embajada de España en México y la industria ferroviaria están en disposición para contribuir con la propuesta de soluciones conjuntas para el Metro.

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Metro CDMX busca cooperación con empresas ferroviarias españolas; analizan modernización y mantenimiento del STC. Foto: Especial

Se trata de más de 30 empresas con una amplia gama de servicios, insumos y soluciones ferroviarias, que incluyen refaccionamiento, mantenimiento, construcción, así como desarrollo de ingenierías, quienes expusieron a los ingeneiros especialistas del Metro sus catálogos.

Entre las empresas que asistieron a la reunión se encuentran AZVI, COMSA, ELECNOR, INGEROP T3, MIERES RAIL, CAF TUNRKKEY, SIEMENS MOBILITY, LANDER SIMULATION, TELTRONIC e HINDRA, entre otras.

Las reuniones continuarán durante las próximas semanas, con recorridos por talleres e instalaciones estratégicas, con la finalidad de estrechar colaboración y relaciones de negocios, siempre en el marco de la normatividad aplicable para las adquisiciones.

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