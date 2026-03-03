Una comitiva de siete diputadas y diputados federales, así como un secretario técnico, acudieron a Madrid, España, el pasado 19 de enero.

Se trata de la primera gira internacional de la cámara baja realizada por congresistas mexicanos, a pesar del llamado que la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado para evitar el denominado Turismo Legislativo.

La delegación acudió a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la cual tuvo lugar del 21 al 25 de enero de 2026 en la nación española, y de acuerdo con los documentos oficiales, acudieron “con el objeto de conocer las políticas en materia de turismo a nivel internacional, para que desde este Poder Legislativo podamos fortalecer el Desarrollo Turístico en nuestro país”.

Seis de los siete diputados son integrantes de la Comisión de Turismo, siendo estos, Tania palacios Kuri (PAN), presidenta dicho órgano legislativo; Luis Humberto Aldana Navarro (Morena); Carol Antonio Altamirano (Morena); Beatriz Milland Pérez (Morena); Magda Erika Salgado Ponce (Morena); y Liliana Ortiz Pérez (PAN).

Adicionalmente, acudió el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, quien no es integrante de la Comisión de Turismo, así como Horacio Ramírez Reyes Escobar, secretario técnico de la Comisión de Turismo, quien acudió como apoyo técnico de la delegación de legisladoras y legisladores.

“La FITUR es el evento de mayor relevancia en el sector turístico, puesto que es un punto de encuentro global clave para Los profesionales de la industria turística y la mayor plataforma de negocio del sector para impulsar el desarrollo turístico del país”, señala la circular que se entregó al a Junta de Coordinación Política (Jucopo) previo al viaje.

México fue el país invitado en la FITUR 2026, con el pabellón más grande de su historia con casi 2000 metros cuadrados para mostrar la cultura y gastronomía de los 32 estados, así como para promocionar el turismo, destacando al mundial de fútbol 2026.

Como parte de la agenda de las y los congresistas, del 19 al 26 de enero acudieron a una cena ofrecida por el secretario de turismo y la embajada de México en España; también estuvieron presentes en el Foro “BBVA turismo e inversión”; en la inauguración y corte de listón del pabellón México, en compañía de sus majestades Los reyes de España; así como en la Fiesta México FITUR 2026, que se llevó a cabo el miércoles 21 de enero en el centro de convenciones Norte y FEMA.

De acuerdo con el informe oficial, las y los congresistas gastaron 373 mil pesos por concepto de viáticos, con cargo al erario.

