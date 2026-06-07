Si estás pensando en renovar tu smartphone sin gastar una fortuna, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando.

Amazon México sorprendió a los usuarios con una atractiva promoción en el Samsung Galaxy Flip 7 FE, uno de los teléfonos plegables más llamativos del mercado, que ahora puede conseguirse con hasta el 41% de descuento.

Con un diseño innovador, funciones impulsadas por inteligencia artificial y un formato compacto que cabe fácilmente en cualquier bolsillo, este dispositivo se perfila como una de las ofertas más atractivas de la temporada.

Amazon México lanza oferta irresistible del Samsung Galaxy Flip 7 FE

El Samsung Galaxy Flip7 FE Black de 128 GB es una de las opciones más atractivas para quienes desean entrar al mundo de los smartphones plegables sin desembolsar el precio de los modelos más premium de la marca. Su diseño tipo concha combina elegancia, portabilidad y tecnología avanzada, permitiendo que el dispositivo se pliegue fácilmente para ocupar menos espacio en el bolsillo o bolso. Además, su acabado en color negro le aporta una apariencia sobria y sofisticada.

En el apartado visual, incorpora una pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de hasta 120 Hz, ofreciendo imágenes fluidas, colores vibrantes y una experiencia ideal para consumir contenido multimedia, navegar en redes sociales o jugar. También cuenta con una pantalla externa Super AMOLED de 3.4 pulgadas que permite consultar notificaciones, controlar música y acceder a funciones rápidas sin necesidad de abrir el teléfono.

Su sistema fotográfico está compuesto por una cámara principal de 50 MP y un lente ultra gran angular de 12 MP, capaces de capturar imágenes detalladas tanto de día como de noche. Gracias a su diseño plegable, los usuarios pueden aprovechar funciones como FlexCam para realizar selfies y videollamadas sin necesidad de sostener el dispositivo. Además, graba video en calidad 4K a 60 fps, una característica que lo convierte en una excelente alternativa para creadores de contenido.

En rendimiento, integra el procesador Exynos 2400 acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ofreciendo potencia suficiente para multitarea, aplicaciones exigentes y funciones de inteligencia artificial integradas en Galaxy AI. Su batería de 4,000 mAh proporciona autonomía para una jornada completa de uso moderado, con soporte para carga rápida e inalámbrica.

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