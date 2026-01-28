La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) dijo que como resultado de su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, se logró captar una inversión por mil 500 millones de dólares para un proyecto de movilidad.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que “se trata de una proyección de inversión en México por mil 500 millones de dólares en movilidad y diversos sectores estratégicos vinculados al turismo, los servicios y desarrollo económico”.

La obra de inversión “se va a llevar a cabo desde el 2026 hasta el 2030… hay un compromiso ya (de realizarla)”, por lo que dijo “lo que necesitamos es que suceda”, por lo que se va a trabajar con gobiernos de municipios, estados y la federación para que los trámites no impidan se aterrice el proyecto.

Lee también Destituyen a secretaria de Turismo de Chiapas tras polémica por Fitur de Madrid; gobernador toma protesta a sustituto

“Estos resultados no se sostienen por sí solos, la inversión depende del seguimiento técnico y operativo a cada acuerdo, contacto y ruta identificada”, expuso.

Dijo que por lineamientos de las empresas no podía decir el nombre de la empresa que invertirá, pero comentó que en unos años se verá el “impacto directo en el transporte”.

Agregó que “seguramente se va a hacer un anuncio por parte del Gobierno Federal” en torno a dicha inversión y añadió que acudirán a Palacio Nacional a reunirse con funcionarios del gobierno federal.

Lee también ¿Puede el turismo futbolero aportar al crecimiento en 2026?

A una semana de que se llevó a cabo la Fitur, De la Torre de Stéffano aseguró: “Vamos a convertir las relaciones en inversiones, las inversiones en empleo y el empleo en bienestar… México está listo para recibir inversión”.

Poder Judicial debe enfocarse en legalidad, no en disputas políticas

En conferencia de prensa, el líder de los comerciantes dijo que es fundamental para el crecimiento económico del país la certidumbre jurídica, para lo que México necesita reglas claras, instituciones sólidas y un Poder Judicial enfocado en garantizar legalidad, no en disputas políticas internas.

De la Torre de Stéffano, en clara alusión a los dimes y diretes que se generaron por la compra de automóviles para los magistrados del Poder Judicial, dijo que “la inversión nacional y extranjera requiere confianza, flexibilidad, predictibilidad y Estado de derecho”.

Lee también Viajeros de EU y Canadá lideran gasto turístico en México; crecen 15% transacciones con Visa

“Cualquier señal de confrontación o politización, aunque se disfrace de debate sobre austeridad presupuestal o administrativa, lo que hace es generar ruido y retrasa decisiones productivas”, explicó.

Por ello, añadió que los empresarios hacen un “llamado respetuoso a que prevalezca la legalidad, institucionalidad y el diálogo responsable, porque solamente así se atraerá empleo e inversión”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc