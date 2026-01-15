Ante el nuevo orden mundial comercial y ante la incertidumbre que genera la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la negociación debe darse con cabeza fría, con inteligencia, no podemos ser reactivos y, ante todo, hay que tener estrategia, dijo el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre.

En conferencia de prensa, el líder del comercio organizado dijo que “no es momento para mezquindades ni para buscar injerencias extranjeras, es momento para ver cómo vamos a avanzar, es una negociación complicada sí, como lo fue la primera”, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump tenía en su escritorio la carta para salir del T-MEC.

Comentó que “hoy, ante las amenazas que existen por parte del presidente de Estados Unidos, a la soberanía territorial de nuestro país y al T-MEC, hoy más que nunca los empresarios, las empresarias, los dueños y dueñas de negocio familiar debemos de estar unidos entre nosotros y con el gobierno de México.

"Debemos defender, con una sola voz, nuestras cadenas de valor, nuestras cadenas productivas, nuestras cadenas de suministro, la inversión y el empleo… es momento de patriotismo inteligente, de diálogo firme y de unidad con resultados”.

Añadió que “el riesgo de la incertidumbre existe porque sabemos y hemos visto el nivel y la forma en la que el presidente Trump lo anuncia… tiene una capacidad de negociación importante”, por lo que “hoy más que nunca debemos estar unidos como sector, empresarios, dueños de negocios, para defender y apoyar al gobierno federal, que se defiendan las cadenas de valor y el empleo”.

De la Torre de Stéffano dijo que estamos en un momento en el que se prevé un crecimiento moderado porque hay señales de menor demanda interna e incertidumbre estructural.

Crecimiento, mercado global y turismo, entre los ejes de Concanaco

Añadió que hay retos estructurales en el mercado laboral por la alta informalidad, lo que presiona la productividad y carga fiscal.

Explicó que su plan de trabajo incluye varios ejes, el primero es el crecimiento real, cuyo objetivo es aumentar las ventas reales, formalidad y productividad del sector, por lo que se seguirá con las iniciativas de El Buen Fin, La Gran Escapada y Viernes muy Mexicano.

El segundo eje es el mercado global, con la finalidad de que el comercio, servicios y turismo sean parte central de la renegociación del T-MEC, así como enfocarse en las oportunidades comerciales con el mundo.

El tercer eje es convertir el turismo nacional en política de desarrollo regional.

Como cuarto eje, planteó, se elevará la supervivencia y productividad de los negocios familiares, es decir, de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

El quinto eje es la economía digital y transformación tecnológica con el objetivo e impulsar la digitalización del comercio, los servicios y el turismo como palanca de productividad, competencia e inclusión económica.

A esos ejes se le suman otros transversales que son: seguridad, fortalecer la estructura institucional, la gobernanza e incidencia de la Concanaco-Servytur en las políticas públicas.

