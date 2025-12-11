La Secretaría de Economía y Visa presentaron una iniciativa conjunta para que hasta un millón de micro, pequeñas y medianas empresas adopten pagos digitales durante la actual administración, de cara a la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la dependencia y la procesadora global de pagos, el proyecto forma parte del objetivo de impulsar la digitalización de negocios y reducir la dependencia del efectivo.

Durante el lanzamiento, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la estrategia busca ampliar las oportunidades de las Mipymes al permitirles recibir pagos con tarjeta y acceder a servicios financieros adicionales. Señaló que esta adopción contribuye a los compromisos del Plan México, orientado a modernizar los procesos comerciales del país.

Por su parte, el director general de Visa México, Francisco Valdivia, explicó que la primera etapa comenzará en 2026, con un despliegue focalizado en las entidades que recibirán encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El programa se extenderá posteriormente al resto del país a lo largo del sexenio. La expectativa oficial es que miles de negocios puedan beneficiarse de la derrama económica prevista para el torneo, estimada en hasta tres mil millones de dólares.

La iniciativa suma la participación de BBVA, Getnet y Global Payments, que invertirán en soluciones tecnológicas para facilitar la aceptación de pagos con tarjeta y herramientas como terminales punto de venta o sistemas tap-to-phone. Las instituciones señalaron que estas opciones permitirán a las empresas ampliar mercados, mejorar el control interno y ofrecer métodos de pago más rápidos y seguros para sus clientes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento a las Empresas, en 2023 solo 52% de las Mipymes aceptaron pagos con tarjeta. Entre quienes sí lo hicieron, 70% reportó incrementos en ventas y 62% mejor control contable. Con esta iniciativa, autoridades y sector privado buscan reducir la brecha respecto a otros países de la región y avanzar en la inclusión financiera de los negocios.

Economía detalló que colaborará con gobiernos estatales y cámaras empresariales para acelerar el despliegue de las soluciones de pago. Visa reiteró que la digitalización será clave para mejorar la competitividad nacional y atender la demanda de los visitantes durante la Copa Mundial.

Las empresas interesadas pueden consultar más información y registrarse en el portal oficial de la Secretaría de Economía.

