El gobierno federal tiene la meta de firmar acuerdos voluntarios de eficiencia energética con 200 empresas en beneficio de la sociedad y el medio ambiente, de acuerdo con de la Secretaría de Energía (Sener).

“En México los resultados más eficientes de los acuerdos de eficiencia energética confirman su importancia. En el último siglo se firmaron 16 acuerdos de consumo significativo de energía que aplicaron 97 medidas de eficiencia y alcanzaron ahorros acumulados de 261 gigawatts (GW) hora, equivalentes a cerca de 760 millones de pesos.

“Y con la nueva Ley de Planeación y Transición Energética fortalecimos la operación y seguimiento de los compromisos que asumen los usuarios. Así, en noviembre pasado iniciamos una nueva etapa de esta iniciativa a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) para incorporar un mayor número de instalaciones de los sectores industrial, comercial y de servicios”, afirmó Jorge Marcial Islas Samperio, Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener.

La meta, dijo, es sumar a más de 200 empresas a esta iniciativa. No solo aquellas que consumen y que hacen un consumo intensivo de energía, sino también empresas medianas, pequeñas, comerciales y de servicios.

Este jueves se celebraron estos acuerdos con las primeras doce empresas que en conjunto suman 24 instalaciones a este esfuerzo nacional de mejorar la eficiencia energética.

Busca gobierno llegar a 200 empresas con acuerdos de eficiencia energética. Foto: Fernanda Rojas

“Durante mucho tiempo se creyó que el desarrollo se mediría por cuánto consumíamos. Hoy sabemos que consumir más no significa consumir mejor. Y esta visión es parte de los cambios que incorpora en este nuevo modelo energético que impulsa la presente administración”, añadió.

Agregó que hablar de justicia es garantizar que las personas tengan energía suficiente para realizar sus actividades y para llegar a ese punto un paso necesario es incrementar la eficiencia energética.

En eso la industria, señaló que mucho que decir, a través de la modernización de sus procesos productivos y de la innovación, pero también los hogares y los servicios pueden mejorar su consumo energético sin sacrificar el estado.

Cada sector debe de contribuir desde su ámbito, incluido el gobierno, por ello la semana pasada reconocimos aquí mismo el esfuerzo que realizan diversas instituciones públicas en sus instalaciones.

El gobierno hace su parte y el efecto será mayor en la medida que la industria se sume también a este esfuerzo.

La semana pasada, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, encabezó la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a la Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal y Empresas Públicas del Estado, donde destacó el trabajo de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) al promover que cada institución reduzca y optimice su consumo de electricidad, combustibles, gas e insumos energéticos.

Detalló que en dicha edición de los reconocimientos participaron más de 200 dependencias y entidades públicas, se evaluaron más de dos mil inmuebles, cerca de mil 800 flotas vehiculares y todas las instalaciones industriales estratégicas del Estado mexicano.

Algunas empresas reconocidas este jueves fueron Audi, Ternium, Heineken, British American Tobacco, General Motors y otras.

es/bmc