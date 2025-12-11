En el último sexenio se incrementaron las extorsiones al campo y como resultado del descuido de la seguridad, ahora, el crimen organizado obliga a los campesinos a comprar insumos a ciertos proveedores, les fija un cobro por hectárea o tonelada y hay sobre costos en el transporte, dijo el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En conferencia de prensa el presidente del CNA, Jorge Esteve, y el director general, Luis Fernando Haro, explicaron que eso se traduce en un aumento de precios de los productos del campo de entre 10% a 20%, una cifra que se incrementó porque prácticamente hace siete años la extorsión eran hechos aislados.

“La extorsión vino con el descuido de la seguridad…antes eran puntos aislados y hoy es bastante generalizado, el crimen organizado encontró otras modalidades” para cobrarles.

El que obliguen a los productores del campo a comprar insumos con ciertos productores, el que les pongan una cuota extra al transporte o les exijan un pago por hectárea de manera generalizada no se escuchaba hace ocho o 10 años.

El cobro es diferenciado, hay que ver caso por caso, dijo Esteve, porque pueden cobrar 500 pesos por tonelada por un producto o 9 mil pesos por un camión, porque depende del producto.

Ante ello, “20% de las parcelas no se siembran, por el crimen, los precios (bajos de los bienes agrícolas), el agua. La gente abandona el campo porque no es negocio y ya no quieren vivir en el campo”.

Además, el gobierno mexicano no quiere subsidiar al campo cuando en otros países sí lo están haciendo, a pesar de que los costos de producción de granos subieron 46% y los precios de éstos bajaron 40%.

Factores que afectan la producción del campo

Esteva dijo que hay cinco factores que provocaron que “el campo, la producción de granos ya está colapsado”.

En cifras “el campo, especialmente los granos ya no aguanta” por cinco factores que le impactan fuertemente y que son la falta de financiamiento, la eliminación de los esquemas de coberturas de precios, la desaparición de la agricultura por contrato, la caída de los apoyos a la sanidad y los menores recursos a la investigación.

“Hay apoyos que se quitaron y ya pasaron seis años y tenemos ahora gusano barrenador” que por falta de presupuesto en sanidad se pudo haber detenido, pero que ahora costará más erradicarla, dijo, y recordó que les costó 10 años terminar con esa plaga la ocasión pasada.

Sobre el cierre de fronteras del gobierno estadounidense a las exportaciones mexicanas de ganado, Esteva dijo que hay una pérdida como de 2 mil millones de dólares, al dejarse de exportar a diario 3 mil cabezas de ganado.

