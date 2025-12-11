Los alimentos que agrupa la canasta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) costaron en promedio 2 mil 463 pesos mensuales durante noviembre en comercios de las ciudades del país.

Esto equivale a un incremento de 4.4% frente a noviembre del año pasado, por arriba de la inflación, cuya tasa fue de 3.8% en el mismo periodo.

Destaca el precio del bistec de res, que se disparó 18.8%, así como la leche pasteurizada de vaca, al costar 8.9% más que hace un año.

La canasta alimentaria costaba mil 222 pesos en noviembre de 2013, es decir, su precio se duplicó durante los últimos 12 años, según las Líneas de Pobreza del Inegi, institución que asumió la responsabilidad de medir este indicador por la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Al monitorear los comercios establecidos en las zonas rurales, el Inegi encontró que los alimentos que agrupa su canasta costaron en promedio mil 855 pesos mensuales en noviembre, 3.1% más que en 2024 y también el doble que hace 12 años.

Entre julio y septiembre, cerca de 44.9 millones de mexicanos no pudieron adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral, por lo que se apoyaron de otros ingresos como remesas o programas sociales, de acuerdo con el instituto que preside Graciela Márquez.

La inflación es la principal responsable de que el valor del dinero disminuya, por subir el precio de los bienes y servicios de manera generalizada y sostenida, lo que trae consigo una reducción del poder de compra de las familias.

