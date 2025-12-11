Más Información

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Time nombra Persona del Año a los "arquitectos de la IA", entre ellos Elon Musk, Sam Altman y Jensen Huang

Time nombra Persona del Año a los "arquitectos de la IA", entre ellos Elon Musk, Sam Altman y Jensen Huang

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Los alimentos que agrupa la canasta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) costaron en promedio 2 mil 463 pesos mensuales durante noviembre en comercios de las ciudades del país.

Esto equivale a un incremento de 4.4% frente a noviembre del año pasado, por arriba de la inflación, cuya tasa fue de 3.8% en el mismo periodo.

Destaca el precio del bistec de res, que se disparó 18.8%, así como la leche pasteurizada de vaca, al costar 8.9% más que hace un año.

Lee también

La canasta alimentaria costaba mil 222 pesos en noviembre de 2013, es decir, su precio se duplicó durante los últimos 12 años, según las Líneas de Pobreza del Inegi, institución que asumió la responsabilidad de medir este indicador por la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Al monitorear los comercios establecidos en las zonas rurales, el Inegi encontró que los alimentos que agrupa su canasta costaron en promedio mil 855 pesos mensuales en noviembre, 3.1% más que en 2024 y también el doble que hace 12 años.

Entre julio y septiembre, cerca de 44.9 millones de mexicanos no pudieron adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral, por lo que se apoyaron de otros ingresos como remesas o programas sociales, de acuerdo con el instituto que preside Graciela Márquez.

Lee también

La inflación es la principal responsable de que el valor del dinero disminuya, por subir el precio de los bienes y servicios de manera generalizada y sostenida, lo que trae consigo una reducción del poder de compra de las familias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]