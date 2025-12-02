El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) afirmó que trabajará con el gobierno federal hasta que se “solucionen todas las preocupaciones” de los agricultores, ganaderos y de la agroindustria en torno al nuevo marco jurídico del agua.

Dijo que si bien valoran la inclusión de planteamientos orientados a salvaguardar tanto el derecho humano al agua como al de la alimentación, aún hay preocupaciones que deben ser escuchadas por la autoridad.

Explicó que el nuevo marco jurídico del agua debe incluir planteamientos orientados a salvaguardar el derecho humano al agua y a la alimentación, así como dar certidumbre jurídica.

En un comunicado, el CNA dijo que también debe “promover una gestión hídrica eficiente, optimizar la operación de los sistemas productivos y proteger los derechos de los usuarios”.

El organismo del sector privado expuso que la legislación debe construirse sobre “bases sólidas, ser eficaz, equilibrada y de largo plazo”, con el objetivo de garantizar el patrimonio de los agricultores y el bienestar de toda la población.

“Confiamos en que, mediante el diálogo, la voluntad de todas las partes y manteniendo el bienestar de México al centro, alcanzaremos una legislación que fortalezca al campo y lo impulse a ser más productivo, justo y sostenible”, añadió.

Dijo que reconocen la apertura y disposición del gobierno federal para escuchar las demandas para el nuevo marco jurídico del agua las cuales fueron consideradas y construidas conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y enriquecidas mediante la participación de los afectados en los foros y audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados.

Reiteró su disposición para continuar colaborando con el gobierno en favor del campo mexicano y la soberanía alimentaria.

