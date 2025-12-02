Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Papa León XIV pide a Trump buscar el diálogo, en vez de invadir Venezuela

Papa León XIV pide a Trump buscar el diálogo, en vez de invadir Venezuela

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

El (CNA) afirmó que trabajará con el gobierno federal hasta que se “solucionen todas las preocupaciones” de los agricultores, ganaderos y de la en torno al nuevo marco jurídico del agua.

Dijo que si bien valoran la inclusión de planteamientos orientados a salvaguardar tanto el derecho humano al agua como al de la , aún hay preocupaciones que deben ser escuchadas por la autoridad.

Explicó que el nuevo marco jurídico del agua debe incluir planteamientos orientados a salvaguardar el derecho humano al agua y a la alimentación, así como dar .

Lee también

En un comunicado, el CNA dijo que también debe “promover una gestión hídrica eficiente, optimizar la operación de los sistemas productivos y proteger los ”.

El organismo del sector privado expuso que la legislación debe construirse sobre “bases sólidas, ser eficaz, equilibrada y de largo plazo”, con el objetivo de garantizar el de los agricultores y el bienestar de toda la .

“Confiamos en que, mediante el diálogo, la voluntad de todas las partes y manteniendo el bienestar de México al centro, alcanzaremos una legislación que fortalezca al campo y lo impulse a ser más productivo, justo y sostenible”, añadió.

Lee también

Dijo que reconocen la apertura y disposición del gobierno federal para escuchar las para el nuevo marco jurídico del agua las cuales fueron consideradas y construidas conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y enriquecidas mediante la participación de los afectados en los foros y audiencias públicas realizadas en la .

Reiteró su disposición para continuar colaborando con el gobierno en favor del campo mexicano y la .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]