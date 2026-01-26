Existen varios factores que impactarán las inversiones en el sector logístico y de autotransporte en el país, como son las manifestaciones callejeras y el crimen organizado, en segundo lugar, el crimen organizado y en tercero, la falta de claridad en la regulación que les aplica.

En el conversatorio que organizó la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (Anerpev), el analista y consultor económico, Pedro Tello Villagrán, dijo que “buena parte de los proyectos de inversión productiva se mantendrán en pausa en el primer semestre, en espera de ver lo qué sucederá con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.

Comentó que “el T-MEC es el primer punto de la agenda pendiente y de ello dependerán el fortalecimiento del sector exportador, la integración productiva y manufacturera con Estados Unidos y como tercer punto, el restablecimiento de reglas claras, que sean predecibles y que se cumplan”.

Además de los desafíos económicos y políticos que se presentarán en 2026, un año en el que se espera un mejor desempeño de la actividad productiva, “pero no tan bueno como algunos pretenden hacernos creer”, dijo Tello Villagrán.

Ante empresarios y directivos de la Asociación, que preside Luis Villatoro, el analista económico dijo que hay ausencia de normas y reglas aplicables que sean adecuadas al sector.

Además de que son víctimas de la inseguridad porque hay robo de unidades y extorsión, lo que preocupa y afecta a las empresas, al afectarse los planes de inversión y expansión de las empresas transportistas y de logística.

La Anerpev explicó, en un comunicado, que el economista dijo que de los cuatro motores fundamentales que mueven a la economía nacional, solo las exportaciones mantienen las mejores condiciones para el impulso nacional.

“El consumo interno no genera suficiente empuje, la inversión productiva está estancada y el motor del gasto público no opera con eficiencia”, sostuvo el especialista.

Agregó que otro punto que inquieta es la reforma política en la que trabaja el gobierno actual porque “será, igualmente, un elemento del que dependerá la certidumbre jurídica y el clima de las inversiones en el país”.

Estimó que el 2026 cerrará con una inflación cercana al 4%, un tipo de cambio de 18.50 pesos por dólar al final del año, un crecimiento económico de 1.5% y una generación de empleos reales y no figurativos de apenas 325 mil plazas de trabajo.

