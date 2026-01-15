El Gobierno de la Ciudad de México recabó las inquietudes y propuestas de transportistas con miras a incluirlos en el diseño de Plan General de Desarrollo Urbano (PGD) que se aprobará próximamente. Entre ellas, expresaron, el combate al congestionamiento vial y mejores tarifas por el servicio.

El secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, llamó este jueves a transportistas a participar en el diseño de PGD pues se requiere conocer sus opiniones e inquietudes.

“Esta ciudad lo que busca es construir una sociedad con participación decisiva”, indicó el funcionario capitalino durante el Primer Foro Transporte Público y Movilidad en la Ciudad de México “tu experiencia cuenta. Tu voz es clave “, que se realizó en el Patio Norte del Metrobús en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes.

Secretario de Movilidad se reune con transportistas con miras a incluirlos en el diseño del Plan General de Desarrollo Urbano. Foto: Hugo salvador

Héctor Ulises señaló que es importante exponer cómo se visualiza el transporte en los próximos 20 años.

“Este primer foro de movilidad, que además es un ejercicio abierto con la ciudadanía y con los transportistas, lo que busca fundamentalmente es coadyuvar a la construcción del Plan General de Desarrollo, que esta nueva administración encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, quiere tener el proyecto más acabado y sobre todo más consensuado y mejor construido con la visión de todos ustedes”, dijo.

“Los transportistas tenemos también mucho qué decir para construir cómo nos imaginamos la movilidad, tanto en el corto, en el mediano y por qué no en el largo plazo. Tenemos un horizonte de cambio importante en el mundo y la movilidad no es ajena a las grandes innovaciones de carácter tecnológico que hoy están en el globo terrestre”, indicó el titular de la Semovi.

La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, apuntó que la Ley de Movilidad va y se discutirá a partir de febrero, sin embargo, se requiere que incluyas a los transportistas.

Secretario de Movilidad se reune con transportistas con miras a incluirlos en el diseño del Plan General de Desarrollo Urbano. Foto: Hugo salvador

Transportistas opinan

Jesús Padilla Zenteno, Director General de Grupo CISA, apuntó que un punto que debe abordarse es el congestionamiento vial que afecta la efectividad del transporte público.

“Para mí la congestión cuesta miles de millones de dólares. El que tardemos un minuto más, cinco minutos más, 10 minutos más, 30 minutos más cuesta una hora aún productiva. Esta congestión, este tráfico, le resta calidad de vida, oportunidades y seguridad a los ciudadanos”.

Enrique Hernández del Frente Amplio de Transportistas, solicitó que en PGD que estará con una visión de más de 20 años, se garantice que haya políticas públicas de apoyo a la modernización del transporte, además de mejorar las tarifas por el servicio.

Secretario de Movilidad se reune con transportistas con miras a incluirlos en el diseño del Plan General de Desarrollo Urbano. Foto: Hugo salvador

“Me parece que eso es lo que a lo que tenemos que solicitarle a esta planeación que vayamos poco a poco generando estas políticas públicas, que sí nos den esa certeza de que a quien le dejemos el transporte no les dejemos chatarra”.

“Yo jamás he criticado a quien ha dado el salto, pero no es dar el salto, es mantener y progresar. No tiene caso que ustedes le exijan que se dé un servicio de calidad cuando las condiciones son paupérrimas, cuando tenemos una tarifa de 27 años topada”.

