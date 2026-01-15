Tras lo sucedido en Coyoacán, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, pidió las y los vecinos tomar precauciones respecto al uso y manejo seguro de gas LP en domicilios particulares, negocios y puestos semifijos; además, les solicitó realizar una revisión constante de tanques estacionarios y cilindros.

“Vecinas y vecinos, la seguridad de tu familia y tu patrimonio no debe dejarse a la suerte, hagamos conciencia del riesgo que representan las fugas de gas. Quiero compartirles una serie de recomendaciones para evitar que ocurra algún incidente provocado por el mal manejo de las instalaciones de gas, recuerden que la prevención salva vidas”, externó el alcalde.

Durante el año pasado, la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Benito Juárez registró 143 reportes relacionados con explosiones, flamazos y fugas tanto de gas natural como LP. La demarcación atiende en promedio cada dos días una emergencia relacionada con este tipo de percances.

Lee también: Caen 5 sujetos presuntamente relacionados con triple homicidio en la GAM; entre los detenidos hay un menor de edad

De acuerdo con normas oficiales, los contenedores de gas deben ubicarse al exterior, sobre piso firme y alejados de fuentes de combustión; la distancia recomendada es de tres metros entre cada tanque y 1.5 metros para cilindros. Además, las tuberías deben estar soportadas con grapas o abrazaderas y, para distinguirlas de otras, pintarlas de color amarillo.

Protección Civil también aconseja no llenar tanques estacionarios a más del 80% de su capacidad, revisar el estado general de sus componentes de manera periódica y cambiar las válvulas cada cinco años con la finalidad de garantizar su buen funcionamiento.

En caso de detectar alguna fuga, inmediatamente acudir con un técnico especialista, por ningún motivo se deben intentar repararlas, ya que eso podría ocasionar un daño mayor. Si el problema se trata de una fuga, a la brevedad hay que reportarla con las autoridades correspondientes.

El alcalde de Benito Juárez destacó que la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se encuentra debidamente capacitada para atender y responder a cualquier contingencia y manifestó que se puede llamar al número 800 0500 225, de la Base Blindar BJ360° para reportar cualquier incidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr