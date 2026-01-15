Tras resaltar que de 44 feminicidios que se cometieron en la CDMX durante 2025, 42 de ellos ya fueron judicializados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que su administración “está a punto de erradicar la impunidad” respecto a este delito.

“El mensaje es claro, hoy la Ciudad de México es una ciudad más segura para las mujeres. Hay menos feminicidios y más responsables de los mismos en prisión, como nunca antes”, aseguró.

Indicó que el año pasado, los feminicidios disminuyeron en un 35.3%, comparado con 2024, año en que se registraron en total 68 casos.

Al presentar el informe mensual de seguridad correspondiente a diciembre pasado, la mandataria aseveró que la impunidad “está en los niveles más bajos” y garantizó que, en CDMX, la violencia contra las mujeres se enfrenta con prevención, tanto como con investigación sólida y sanciones efectivas.

Sobre este delito, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX), Bertha Alcalde Luján, destacó que, así como disminuyeron los feminicidios, el año pasado también se registró un aumento en las detenciones y judicializaciones por a este delito, que pasaron de 113 en 2024 a 118 en 2025.

Aseguró que esto no significa “que nos debamos cruzar de brazos”, pues, advirtió: “cada feminicidio habla que, desde la sociedad, desde el Estado, seguimos fallando a las mujeres; y tenemos que fortalecer las estrategias de prevención de violencia contra la mujer, para no permitir que haya feminicidios en esta ciudad”.

