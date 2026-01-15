El alcalde Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que inició la segunda etapa de atención a las familias afectadas por la explosión en un edificio de departamentos el pasado 9 de enero y ahora los esfuerzos estarán concentrados en apoyar con el tema de la renta de vivienda en lo que el gobierno capitalino concluye la rehabilitación del inmueble.

Gutiérrez Aguilar explicó que el proceso para la entrega de rentas debe cumplir con las reglas de operación que aprueban instancias del gobierno de la Ciudad de México porque son recursos públicos y deben cumplir con todos los mecanismos legales de transparencia.

“Entramos ya a la segunda etapa de atención a las familias que resultaron afectadas por la explosión de este edificio de departamentos en Paseos de Taxqueña. Quiero informarles que el proceso para la aprobación de las reglas de operación de esta acción social, están en curso y es probable que la próxima semana podamos ya tener resultados. Mientras tanto, se les sigue apoyando por la Secretaría de Vivienda con el hospedaje en un hotel del sur de la ciudad”, dijo el alcalde.

Este viernes prácticamente quedarán concluidos los trabajos de desalojo del edificio de 24 departamentos en donde sus ocupantes han podido recuperar sus documentos importantes y pertenencias, y se procede ya a cerrar o tapiar los departamentos que no serán intervenidos, mientras avanzan los trabajos para la rehabilitación del edificio. En la ayuda también está incluido el conserje del edificio que también tenía su vivienda en el lugar.

El alcalde agradeció a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a todo su personal que participó en esta emergencia desde el primer momento, al igual que al personal de la alcaldía Coyoacán y un reconocimiento destacado a las Fuerzas Armadas como la Marina, Guardia Nacional y la Defensa, quienes se sumaron a las tareas de auxilio a la población.

De acuerdo con la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como la Dirección General de Obras, se registraron 15 edificios dañados -en vidrios, ventanales y cancelería-, cuatro de los cuales ya fueron reparados, así como 16 casas, de las cuales ya se terminaron de atender tres. En total se lleva una reparación de cancelería y vidrios de poco más del 40%.

La alcaldía informó que, la ayuda que se han brindado durante una semana a las familias afectadas continuará, así como la asistencia en materia legal y la orientación jurídica, médica o psicológica que requieran y que el puesto de mando permanecerá en el sitio, mientras que otra parte se trasladará a las instalaciones de la Dirección General de Desarrollo Social.

“Retiramos más de 15 camiones de escombro, se desalojó a dos mil 500 personas en orden, se brindó alimentación caliente tres veces al día, laboró personal 24/7 que pernoctó en la zona toda la semana, se apoyó en el embalaje, carga y traslado de objetos de las familias, pero sobre todo, afortunadamente no se perdió ninguna vida. Tengo entendido que los dos heridos siguen siendo atendidos en un hospital público y a la otra persona sus familiares lo atienden en uno particular”, indicó Gutiérrez Aguilar.

