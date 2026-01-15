La tarde de este jueves se registró una movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de la caída de un árbol provocada por las fuertes ráfagas de viento que se presentaron en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, un árbol de aproximadamente 10 metros de altura cayó sobre un puesto semifijo y un vehículo que circulaba por el cruce de la calle 314 y Eduardo Molina, en la colonia Nueva Atzacoalco. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Lee también: Brugada destaca baja del 12% en delitos de alto impacto en CDMX durante 2025; "es resultado de una política de seguridad integral", dice

Al lugar acudieron elementos de los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron daños materiales en un puesto de fruta y en un automóvil. Bomberos de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la demarcación, realizaron las labores de seccionamiento y retiro del árbol para liberar la vía pública.

Personal médico valoró a una mujer adulta que presentó crisis nerviosa y una contusión en la mano derecha, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Las autoridades informaron que no hubo más personas afectadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr