Mujeres con Bienestar: ¿quiénes podrán registrarse en 2026?; estos son los requisitos

El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México apoya la autonomía económica de las mujeres de 18 a 59 años y, durante este 2026 abrirá una nueva convocatoria para las mexicanas; sin embargo su acceso será únicamente para las personas que cuenten con un folio de pre-registro.

Si aplicaste durante las convocatorias digitales previas de este programa, tu número de folio será la clave para acceder al próximo periodo de registro en el Edomex.

A continuación te diremos cuales son los requisitos indispensables que deberán cumplir las candidatas.

Apoyo Mujeres con Bienestar. Foto: Especial

¿Quiénes se pueden registrar al apoyo Mujeres con Bienestar en 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar del Estado de México, durante la próxima convocatoria de Mujeres con Bienestar, las candidatas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en el Estado de México

Tener entre 18 y 59 años

Haber completado su pre-registro en convocatorias anteriores (2023, 2024 y 2025)

Contar con número de folio asignado

Cabe destacar que el folio de pre-registro será obligatorio para constatar que la persona se encuentra dentro del padrón del programa.

¿Cómo saber si me toca el registro para Mujeres con Bienestar?

Las notificaciones se harán de forma personalizada, donde se contactará a las beneficiarias por medio de su número celular o correo electrónico para indicar el lugar y la fecha para continuar con el registro.

Para esta etapa del proceso será necesario acudir con original y copia de los siguiente documentación:

Identificación Oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Folio de pre-registro

Pensiones del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar

