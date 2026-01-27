La Secretaria de Turismo de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, fue destituida del cargo.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, tomó protesta a Segundo Guillén, como titular de la dependencia, al que pidió llevar a cabo una gestión bajo los principios de la 4T.

“Lo exhorté a conducirse con lealtad, transparencia y compromiso para seguir impulsando el desarrollo turístico de Chiapas”.

En un video que se filtró en redes sociales el pasado lunes, se ve a Dorian Molina, secretario particular de Culebro Pérez, con copa de vino en el concierto de Carlos Rivera, quien interpreta "Cielito Lindo", aparentemente durante el cierre de la Feria Internacional de Turismo 2026, en Madrid, España, la cual se realizó del 21 al 25 de enero y estuvo dedicada a México.

Pero también, los miembros de la comitiva colgaron fotografías y videos donde Culebro Pérez y miembros de la comitiva se encuentran en la Puerta de Alcalá y otros puntos de Madrid.

La Secretaria de Turismo guardó silencio y no dijo nada ante los videos que circularon la tarde del lunes.

Fue al mediodía de este martes, que el gobernador nombró a Segundo Guillén, como nuevo secretario de Turismo en Chiapas.

Ha trascendido que este martes, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar llamó a una reunión a Culebro Pérez, pero no se encontraba en Chiapas.

Desde hace varios meses, la Secretaria de Turismo, Culebro Pérez, había recibido cuestionamientos, por haber contratado a Sandy Patrón, de 27 años de edad, representante de Yucatán en la final de Mexicana Universal 2023, la plataforma para Miss Universo, para promocionar los destinos turísticos de Chiapas.

