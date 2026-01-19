Los viajeros de Estados Unidos y Canadá encabezaron el gasto turístico en México durante la temporada decembrina de 2025, en un contexto de crecimiento cercano a 15% interanual en las transacciones transfronterizas realizadas con tarjetas Visa, informó la Secretaría de Turismo con base en datos de Visa Consulting & Analytics.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el incremento refleja tanto el dinamismo del turismo internacional hacia el país como el aumento de viajes de consumidores mexicanos al extranjero. En diciembre de 2025, el total de transacciones transfronterizas vinculadas a México mostró un avance significativo frente al mismo mes de 2024, con un impulso sostenido en compras decembrinas y un repunte claro en el gasto destinado a viajes, hospedaje y experiencias.

De acuerdo con el análisis de Visa, los mayores volúmenes de gasto entrante se concentraron en viajeros provenientes de Estados Unidos, Canadá y Francia. Por categoría, hoteles, gastos de viaje, alquiler de autos y aerolíneas registraron un aumento cercano a 10% anual. El sector de restaurantes creció 20%, mientras que entretenimiento avanzó más de 25%, evidenciando la preferencia por el gasto en experiencias durante las fiestas. Las transacciones en comercios minoristas locales realizadas por turistas internacionales también aumentaron más de 10%.

En términos de destinos, Ciudad de México, Riviera Maya y Puerto Vallarta concentraron la mayor afluencia de visitantes internacionales en diciembre. El 27 de diciembre fue el día con el mayor número de transacciones transfronterizas relacionadas con México en todo 2025.

Por el lado del gasto de mexicanos en el exterior, las transacciones crecieron más de 10% anual. España se ubicó, junto con Estados Unidos y Canadá, entre los principales destinos de los tarjetahabientes mexicanos durante la temporada.

En materia de medios de pago, el uso de pagos sin contacto de Visa en operaciones transfronterizas se incrementó más de 60% interanual, lo que apunta a una mayor adopción de métodos rápidos y seguros. Francisco Valdivia, director general de Visa en México, destacó la fortaleza del país como destino y el interés creciente de los consumidores por experiencias fuera del territorio nacional, respaldadas por capacidades digitales de pago.

Rodríguez Zamora subrayó que el patrón de gasto favorece a las economías locales y a la cadena de valor turística, y enmarcó los resultados en el convenio de colaboración firmado entre Sectur y Visa en junio de 2025 para fortalecer la estrategia nacional de turismo mediante el uso de datos agregados y la adopción de pagos digitales.

