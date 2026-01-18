Más Información

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Reforma judicial "una piedrota" para Sheinbaum, señala Javier Laynez Potisek; fuimos una Corte progresista, afirma

Reforma judicial "una piedrota" para Sheinbaum, señala Javier Laynez Potisek; fuimos una Corte progresista, afirma

Ingresa al penal de Cuautitlán responsable del doble feminicidio de Cindy y Teresita; fue detenido en Acapulco

Ingresa al penal de Cuautitlán responsable del doble feminicidio de Cindy y Teresita; fue detenido en Acapulco

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el choque deja al menos dos muertos

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el choque deja al menos dos muertos

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Hidalgo participará en la Feria Internacional de Turismo () 2026, que se celebrará en Madrid, España, confirmó la secretaria de Turismo estatal, Elizabeth Quintanar Gómez, quien subrayó que la presencia del estado busca atraer visitantes y reforzar la proyección de México en los mercados internacionales.

La funcionaria destacó que Fitur es el encuentro turístico más relevante para el ámbito iberoamericano y de habla hispana y que, por primera vez en más de cuatro décadas de historia, será el país invitado, lo que representa una oportunidad estratégica para posicionar destinos emergentes.

Hidalgo integrará la delegación enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el mensaje de que “México está de moda”, es uno de los países más visitados del mundo y continúa fortaleciendo su oferta turística. En este contexto, los 32 estados del país presentarán sus principales atractivos para conquistar a viajeros y operadores internacionales.

Lee también

Quintanar Gómez señaló que la entidad contará con un stand propio y diversas actividades para mostrar su riqueza cultural y natural ante compradores y vendedores de destinos turísticos de todo el mundo, además de establecer vínculos con agencias de viajes.

Como parte de la agenda, se realizará una presentación del destino Hidalgo ante medios de comunicación en la Embajada de México en España, así como reuniones con agentes de viajes españoles y franceses, estos últimos especializados en destinos poco explorados.

La secretaria explicó que el mercado europeo ha diversificado sus intereses y ya no se limita al turismo de sol y playa, por lo que la propuesta hidalguense se enfoca en aguas termales, ex haciendas mineras, gastronomía tradicional y turismo comunitario.

Lee también

Añadió que esta visión coincide con la política pública impulsada por el gobernador Julio Menchaca, quien ha señalado que los viajeros buscan experiencias sensoriales y cercanas: “tocar, oler y probar, no solo observar”.

Finalmente, resaltó que Hidalgo comparte con la Secretaría de Turismo federal un modelo basado en turismo responsable, sustentado en la participación comunitaria, el beneficio económico local, la conservación ambiental y cultural, la autenticidad y una gestión sostenible, lo que abre camino para posicionar al estado como un destino listo para recibir al turismo internacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]