Hidalgo participará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará en Madrid, España, confirmó la secretaria de Turismo estatal, Elizabeth Quintanar Gómez, quien subrayó que la presencia del estado busca atraer visitantes y reforzar la proyección de México en los mercados internacionales.

La funcionaria destacó que Fitur es el encuentro turístico más relevante para el ámbito iberoamericano y de habla hispana y que, por primera vez en más de cuatro décadas de historia, México será el país invitado, lo que representa una oportunidad estratégica para posicionar destinos emergentes.

Hidalgo integrará la delegación enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el mensaje de que “México está de moda”, es uno de los países más visitados del mundo y continúa fortaleciendo su oferta turística. En este contexto, los 32 estados del país presentarán sus principales atractivos para conquistar a viajeros y operadores internacionales.

Quintanar Gómez señaló que la entidad contará con un stand propio y diversas actividades para mostrar su riqueza cultural y natural ante compradores y vendedores de destinos turísticos de todo el mundo, además de establecer vínculos con agencias de viajes.

Como parte de la agenda, se realizará una presentación del destino Hidalgo ante medios de comunicación en la Embajada de México en España, así como reuniones con agentes de viajes españoles y franceses, estos últimos especializados en destinos poco explorados.

La secretaria explicó que el mercado europeo ha diversificado sus intereses y ya no se limita al turismo de sol y playa, por lo que la propuesta hidalguense se enfoca en aguas termales, ex haciendas mineras, gastronomía tradicional y turismo comunitario.

Añadió que esta visión coincide con la política pública impulsada por el gobernador Julio Menchaca, quien ha señalado que los viajeros buscan experiencias sensoriales y cercanas: “tocar, oler y probar, no solo observar”.

Finalmente, resaltó que Hidalgo comparte con la Secretaría de Turismo federal un modelo basado en turismo responsable, sustentado en la participación comunitaria, el beneficio económico local, la conservación ambiental y cultural, la autenticidad y una gestión sostenible, lo que abre camino para posicionar al estado como un destino listo para recibir al turismo internacional.

