Ante la próxima realización de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, en la que México es el país invitado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recomendó a funcionarios y gobernadores que no tengan “excesos” para no afectar la imagen.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también pidió no llevar grandes comitivas ni hacer uso indebido de los recursos públicos.

“Lo que recomendamos, claro, que cada gobernador tiene su decisión, porque van de todos los partidos, no de uno o de otro, pues es que no lleven grandes comitivas, que no utilice recursos públicos para estos viajes [...].

Lee también Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado

“Que no haya excesos, esa fue la recomendación, se va a cumplir, la mayoría de los gobernadores o gobernadoras lo van a hacer bien”, dijo.

Refirió que el objetivo de la participación de México en la Fitur es traer más turismo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr