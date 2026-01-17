Él es Alejandro Rosales, asesino de Sandy Ly en EU; era uno de los 10 más buscados del FBI y fue detenido en México

Militares y policías mexicanos detuvieron a un hombre acusado de asesinar a una joven en Estados Unidos en 2016, y que figuraba entre los 10 más buscados por la policía federal (FBI), informaron este sábado las autoridades.

Según el portal del FBI, que ya consignó la captura, se trata de Alejandro Rosales Castillo, un estadounidense de origen hispano de 26 años acusado de matar a Truc Quan "Sandy" Ly Le, una mujer con la que trabajaba en un restaurante de Charlotte, Carolina del Norte.

Sobre el caso

Según medios estadounidenses, el hombre tuvo una breve relación con su víctima, entonces de 23 años, a la que le pidió dinero prestado.

El cuerpo de Ly fue encontrado en los bosques del condado de Cabarrus el 17 de agosto de 2016. Le habían disparado en la cabeza, según el cartel de búsqueda de Castillo. Dos días antes, su coche fue encontrado en una estación de autobuses en Phoenix, Arizona, dijo el FBI.

La citó para pagarle la deuda, pero en vez de ello se presume que la secuestró, la obligó a sacar sus ahorros de un cajero y luego la llevó a una zona boscosa donde la mató de un disparo en la cabeza antes de arrojar su cuerpo a un barranco.

En su sitio web, el FBI publicó un video de vigilancia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de Castillo y un “cómplice” cruzando la frontera desde Nogales, Arizona, hacia México poco después de las 9 p.m. del 16 de agosto de 2016.

Castillo, de 18 años en ese momento, apareció con una camisa gris y un sombrero negro. La otra persona vestía una camiseta blanca y negra y pantalones cortos.

El caso apareció en un programa sobre crímenes reales, "In Pursuit with John Walsh", en 2020.

La otra persona involucrada en el caso, Ahmia Feaster, huyó a México y se entregó a las autoridades en Aguascalientes, México, en octubre de 2017, informó en ese momento la cadena WBTV, afiliada de CBS.

Feaster, quien entonces tenía 20 años, fue acusada de complicidad en homicidio y otros delitos. Su caso sigue pendiente, según consta en los registros judiciales.

Tras ser detenido en el central estado de Hidalgo, Rosales Castillo fue presentado ante el ministerio público para iniciar su proceso legal.

El FBI ofrecía 250 mil dólares de recompensa por información que llevara a la captura de Rosales Castillo.

"Haremos justicia a la familia de Sandy Ly"

“El arresto de Alejandro Castillo es el quinto fugitivo de los 10 más buscados capturado bajo esta administración y este FBI desde el año pasado, más que en los cuatro años anteriores combinados”, dijo el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado.

“Este fue un trabajo excepcional por parte de nuestro equipo de Charlotte, la Legación del FBI en México, nuestros socios locales y federales, y nuestros socios en México”, dijo Patel.

“Ahora podemos comenzar el proceso para brindar justicia tan esperada a la familia de Sandy Ly”.

Durante casi nueve años, Castillo "vivió una vida normal, probablemente creyendo que nunca sería capturado", dijo James Barnacle, agente especial a cargo del FBI en Charlotte. "Pero nuestros experimentados investigadores nunca abandonaron la búsqueda de justicia".

Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI (17/01/2026). Foto: Especial

El hombre "cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición", es acusado de "asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro", detalló en la red social X el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, escribió en X que esta captura "refleja el impacto del esfuerzo conjunto" entre los gobiernos de ambos países.

Un tercer involucrado

The Charlotte Observer reportó que "en marzo de 2017, la Policía de Charlotte-Mecklenburg arrestó a un tercer sospechoso. Humberto Ulloa Esteban, quien tenía 18 años al momento de su arresto, también fue acusado de complicidad en homicidio, según informó The Observer en ese momento. No se pudo encontrar su información judicial el sábado".

Castillo, Lee y Feaster trabajaban juntos en un restaurante de Charlotte.

