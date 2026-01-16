El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el Estado de México se ha convertido en un ejemplo de coordinación efectiva en materia de seguridad, gracias a operativos conjuntos que han permitido la detención de generadores de violencia, el combate sostenido a delitos de alto impacto y avances significativos contra la extorsión.

Al detallar los resultados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch destacó del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, estas acciones permitieron la detención de 2 mil 426 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 500 armas de fuego y la desarticulación de un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina.

Tan solo en 2025 se realizaron 17 detenciones relevantes de objetivos prioritarios vinculados con extorsión, homicidio, narcotráfico, robo, despojo y tráfico de armas.

Uno de los principales avances, subrayó el funcionario, ha sido el Operativo Enjambre, iniciado en noviembre de 2024, el cual permitió investigar y detener a servidores públicos vinculados con redes criminales que operaban en el Estado de México.

A la fecha, este operativo suma 60 personas detenidas, entre ellas presidentes municipales y directores de seguridad, y ha derivado en 18 sentencias condenatorias.

Como parte de estas acciones, se realizaron cateos en 63 inmuebles de 14 municipios, utilizados para la comercialización ilegal de materiales de construcción, animales de granja y productos de la canasta básica. Los bienes asegurados fueron donados a comunidades afectadas por estos esquemas de extorsión.

García Harfuch también destacó la operación Liberación, enfocada en desarticular esquemas de extorsión que obligaban a comerciantes y productores a comprar o vender bajo condiciones impuestas, como precios inflados o proveedores forzados, prácticas que afectaban directamente la economía local y la tranquilidad de miles de familias.

En paralelo, se implementaron estrategias contra el robo a transporte de carga en carreteras mexiquenses, que derivaron en la detención de 63 personas, así como el aseguramiento de 136 inmuebles, vehículos, armas de fuego y mercancía robada, en operativos como Atarraya, Bastión y Restitución.

Como parte del reforzamiento de la seguridad regional, en julio de 2025 se puso en marcha el Mando Único Oriente, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Guardia Nacional. En esta región se desplegaron 14 mil 914 elementos en 11 municipios, lo que contribuyó a una reducción del 23 por ciento en delitos de alto impacto y del 32 por ciento en homicidios dolosos durante 2025, en comparación con el año anterior.

En materia de extorsión, el titular de la SSPC señaló que se implementó un modelo integral de atención a víctimas, con el 089 como número único de denuncia. Gracias a esta estrategia, en el Estado de México se iniciaron 776 carpetas de investigación y se logró la detención de 826 personas, entre ellas 49 objetivos prioritarios.

Entre las detenciones relevantes mencionó a Dylan Samuel N., del Cártel Nuevo Imperio; Alejandro N., alias “El Choco”, líder de la célula “La Chokiza”; integrantes de “Los Bonitos”; José Luis N., alias “El 10”, de la Unión Tepito; así como diversas capturas en municipios como Ecatepec, Tepotzotlán, Toluca y Chiconcuac, donde también se liberaron víctimas de secuestro y se aseguraron armas, drogas y vehículos robados.

