Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones

Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EU; busca "generar confianza", reportan

Mundial 2026: Edomex reforzará seguridad con IA rumbo a la Copa del Mundo; así funcionaría el esquema

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Ecatepec de Morelos, Edomex.- , gobernadora del Estado de México, aseguró que los operativos implementados en la entidad están dando resultados, además que hay cero tolerancia a la corrupción.

“El día de hoy, en el Estado de México también contamos con más operativos de , operativos que están dando resultados concretos”, afirmó.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 16 de enero en Ecatepec, Gómez destacó una nueva etapa de coordinación institucional con la visita de la Mandataria federal a las entidades: “Sin duda alguna, esta mecánica se convertirá en una estrategia histórica para la coordinación y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a mejorar la seguridad y a generar bienestar para nuestro país”.

“Hemos implementado un combate permanente a las causas que originan las , así como el combate a la corrupción dentro de nuestras propias instituciones. Esto ha sido posible gracias al respaldo y al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad, con la protección ciudadana federal y con las Fuerzas Armadas.

La gobernadora mexiquense reiteró el respaldo y compromiso en beneficio de la gente.

apr

