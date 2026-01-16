Ecatepec de Morelos, Edomex.- Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, aseguró que los operativos implementados en la entidad están dando resultados, además que hay cero tolerancia a la corrupción.

“El día de hoy, en el Estado de México también contamos con más operativos de seguridad, operativos que están dando resultados concretos”, afirmó.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 16 de enero en Ecatepec, Gómez destacó una nueva etapa de coordinación institucional con la visita de la Mandataria federal a las entidades: “Sin duda alguna, esta mecánica se convertirá en una estrategia histórica para la coordinación y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a mejorar la seguridad y a generar bienestar para nuestro país”.

“Hemos implementado un combate permanente a las causas que originan las cifras de delincuencia, así como el combate a la corrupción dentro de nuestras propias instituciones. Esto ha sido posible gracias al respaldo y al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad, con la protección ciudadana federal y con las Fuerzas Armadas.

La gobernadora mexiquense reiteró el respaldo y compromiso en beneficio de la gente.

