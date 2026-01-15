Toluca, Méx. - La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizó ajustes en su Gabinete, entre ellos nombró al expresidente municipal de Nezahualcóyotl y diputado federal con licencia, Juan Hugo de la Rosa, como titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), en lugar de Daniel Sibaja, quien estuvo en el cargo desde el inicio de la gestión.

El nombramiento se formalizó durante la toma de protesta de ley realizada en la capital mexiquense, donde también fueron designados Joel González Toral como director general de la Junta de Caminos del Estado de México; Leo Larraguivel Hinojosa como director del Registro Civil, y David Silva Miranda como titular del Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Juan Hugo de la Rosa García cuenta con experiencia en la administración pública y en el ámbito legislativo. Fue presidente municipal de Nezahualcóyotl en dos periodos consecutivos, además de haberse desempeñado como diputado federal y diputado local, donde encabezó comisiones relacionadas con desarrollo metropolitano, salud y recursos hidráulicos.

Por su parte, Joel González Toral, ratificado como director general de la Junta de Caminos del Estado de México, es Ingeniero Civil por el Instituto Politécnico Nacional, con maestrías en Alta Dirección e Inteligencia Estratégica y en Administración Pública.

Leo Larraguivel es licenciado en Derecho, con diplomados en Derecho Penal y Derecho Procesal Civil. Cuenta con experiencia como abogado litigante, asesor jurídico y conciliador, fue servidor público en Texcoco.

David Silva Miranda tiene una formación especializada en amparo, derecho procesal civil y mercantil, así como en mediación y conciliación por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Los cambios entraron en vigor tras la toma de protesta correspondiente, informó el Gobierno del Estado de México.

dmrr