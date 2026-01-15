Tultitlán, Méx.— Los restos de una persona fueron localizados en bolsas negras y dentro de un guacal en la colonia San Francisco Chilpan.

Hace cinco días, en una colonia vecina, también hallaron una bolsa con partes humanas. Pobladores de la comunidad que caminaban por la calle Prolongación Morelos observaron la caja de color naranja abandonada y, al acercarse, notaron un fuerte olor fétido.

Al reportar a las autoridades sobre el caso, policías municipales de Tultitlán se trasladaron al lugar y verificaron que dentro de las bolsas había restos de una persona.

Los oficiales se percataron de que el guacal de plástico tenía cemento encima y procedieron a delimitar el perímetro de la escena para acordonar y evitar que los indicios pudieran ser alterados con el paso de la gente.

Los restos fueron encontrados en la calle Prolongación Morelos, entre las calles Tezozomoc y Presa Angostura, en la colonia San Francisco Chilpan, cerca de la Vía José López Portillo.

A la zona llegaron también elementos de la Guardia Nacional, en tanto que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento de las partes humanas.

Se trata del segundo hallazgo de restos en el municipio de Tultitlán en menos de una semana, ya que el pasado viernes 9 de enero pobladores de la colonia Ampliación Las Torres dieron parte a las autoridades sobre una bolsa negra de la que escurría sangre. Policías municipales confirmaron que la bolsa encontrada en las calles Flores Magón y Las Torres tenía restos humanos.