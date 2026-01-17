Más Información

EU ataca Siria; abate a líder de Al-Qaeda vinculado a emboscada del Estado Islámico a militares estadounidenses

EU ataca Siria; abate a líder de Al-Qaeda vinculado a emboscada del Estado Islámico a militares estadounidenses

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; asisten miembros del Gabinete

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; asisten miembros del Gabinete

Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación

Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación

Se desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; se reportan dos lesionados

Se desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; se reportan dos lesionados

Bajas temperaturas provocan caída de nieve en Jocotitlán y Nevado de Toluca; visitantes aprovechan para capturar postales únicas

Bajas temperaturas provocan caída de nieve en Jocotitlán y Nevado de Toluca; visitantes aprovechan para capturar postales únicas

¡Saca la chamarra! Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29; prevén fin de semana helado en México

¡Saca la chamarra! Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29; prevén fin de semana helado en México

Cae “El Balú”, jefe de plaza de “La Barredora” en Tabasco; aseguran un vehículo, armas, cartuchos y droga

Cae “El Balú”, jefe de plaza de “La Barredora” en Tabasco; aseguran un vehículo, armas, cartuchos y droga

Sismo del 16 de enero fue una réplica del ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, explica investigador de la UNAM; suman más de 4 mil 700 eventos

Sismo del 16 de enero fue una réplica del ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, explica investigador de la UNAM; suman más de 4 mil 700 eventos

"La Gallina", lugarteniente de "El Chapo", se declara inocente en EU; es acusado de traficar cocaína desde Sudamérica

"La Gallina", lugarteniente de "El Chapo", se declara inocente en EU; es acusado de traficar cocaína desde Sudamérica

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

¿Adiós al estatismo de Hugo Chávez?; el plan de Delcy Rodríguez para atraer petroleras de EU con una reforma a Ley de Hidrocarburos

¿Adiós al estatismo de Hugo Chávez?; el plan de Delcy Rodríguez para atraer petroleras de EU con una reforma a Ley de Hidrocarburos

Estados Unidos realizó un ataque en el noroeste de , que resultó en la muerte de un líder de Al-Qaeda vinculado a una emboscada del (EI) que tenía como objetivo a estadounidenses en el país árabe.

En un comunicado, el Comando Central informó que Bilal Hasan al-Jasim "tenía vínculos directos con un terrorista de ISIS responsable de una emboscada que mató a dos y a un intérprete estadounidense el 13 de diciembre".

El Comando mencionó que Al-Jasim "era un experimentado líder terrorista que planeaba ataques y estaba directamente relacionado con el pistolero de ISIS que mató e hirió a personal estadounidense y sirio el mes pasado en Palmira, Siria".

Lee también

"La muerte de un agente terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación en la persecución de los terroristas que atacan a nuestras fuerzas", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM. "No hay lugar seguro para quienes llevan a cabo, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos".

El CENTCOM lanzó ataques a gran escala en Siria en respuesta al ataque del 13 de diciembre. La operación, denominada "", permitió a las fuerzas estadounidenses y sus socios atacar más de 100 objetivos de infraestructura y arsenales del Estado Islámico con más de 200 municiones de precisión.

Además, durante el último año, las fuerzas estadounidenses y sus socios han capturado a más de 300 operativos del EI y abatido a más de 20 en Siria, eliminando así a terroristas que representaban una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y la región.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026 Adultos mayores ya pueden tramitarla; estos son los requisitos oficiales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Adultos mayores ya pueden tramitarla; estos son los requisitos oficiales

Pasaporte mexicano. Foto: Chat GPT

Requisitos, costo y citas para tramitar el pasaporte mexicano de un bebé en 2026

Las Vegas. iStock/ ALFSnaiper

5 experiencias imperdibles que puedes vivir este 2026 en Sphere de Las Vegas

Mujeres con Bienestar 2026 ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS Paso a paso. Foto: Especial / Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS? Paso a paso

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS