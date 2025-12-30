Más Información
Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica
Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO
Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego
Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo
Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación
Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta
Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona
Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro
Washington. El Ejército de Estados Unidos aseguró haber matado o capturado a al menos 25 agentes del Estado Islámico (EI) en Siria en una serie de operaciones realizadas en la última semana que suponen una continuación del ataque del pasado 19 de diciembre en represalia por una emboscada que acabó con la vida de tres estadounidenses.
“El Comando Central de EU y sus socios en Siria mataron al menos a siete miembros del EI y capturaron al resto durante 11 misiones realizadas entre el 20 y el 29 de diciembre. Las operaciones también permitieron la eliminación de cuatro depósitos de armas del EI”, informó el comando en un comunicado.
El pasado 19 de diciembre, las fuerzas de EU anunciaron un “ataque a gran escala” contra objetivos del EI en Siria en respuesta a la emboscada que el grupo perpetró el 13 de diciembre y que acabó con la vida de dos soldados y un intérprete, todos ellos estadounidenses, en la provincia siria de Homs.
Lee también Estado Islámico celebra haber inspirado atentado en Sídney, pero no lo reivindica; tampoco asume autoría del ataque en Siria
EU lanza campaña Operación Ataque Ojo de Halcón contra el Estado Islámico en Siria
En esa campaña, bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón, tropas de EU y Jordania destruyeron unos 70 presuntos emplazamientos del EI en varios puntos del centro de Siria, atacados con cazas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería, según detalla el comunicado difundido hoy.
El Comando aseguró que los ataques han logrado destruir infraestructura y armas del EI en el centro de Siria.
“Mantenemos nuestro firme compromiso de trabajar con nuestros socios regionales para erradicar la amenaza que el EI representa para la seguridad de Estados Unidos y de la región”, declaró el almirante Brad Cooper.
Lee también Trump promete responder a ataque del Estado Islámico que mató a soldados de EU en Siria; "habrá represalias muy severas"
EU denunció al menos 11 ataques perpetrados por el grupo contra objetivos estadounidenses, a lo que aseguran haber respondido con varias operaciones en el último año que han resultado en la detención de más de 300 miembros del EI y la muerte de más de 20 agentes.
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]