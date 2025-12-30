Más Información

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Washington. El Ejército de aseguró haber matado o capturado a al menos 25 agentes del (EI) en en una serie de operaciones realizadas en la última semana que suponen una continuación del ataque del pasado 19 de diciembre en represalia por una emboscada que acabó con la vida de tres estadounidenses.

“El Comando Central de EU y sus socios en Siria mataron al menos a siete miembros del EI y capturaron al resto durante 11 misiones realizadas entre el 20 y el 29 de diciembre. Las operaciones también permitieron la eliminación de cuatro del EI”, informó el comando en un comunicado.

El pasado 19 de diciembre, las fuerzas de EU anunciaron un “ataque a gran escala” contra objetivos del EI en Siria en respuesta a la emboscada que el grupo perpetró el 13 de diciembre y que acabó con la vida de dos y un intérprete, todos ellos estadounidenses, en la provincia siria de Homs.

Lee también

EU lanza campaña Operación Ataque Ojo de Halcón contra el Estado Islámico en Siria

En esa campaña, bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón, tropas de EU y Jordania destruyeron unos 70 presuntos emplazamientos del EI en varios puntos del centro de Siria, atacados con cazas de combate, y salvas de artillería, según detalla el comunicado difundido hoy.

El Comando aseguró que los ataques han logrado y armas del EI en el centro de Siria.

“Mantenemos nuestro firme compromiso de trabajar con nuestros socios regionales para erradicar la amenaza que el EI representa para la seguridad de Estados Unidos y de la región”, declaró el almirante Brad Cooper.

Lee también

EU denunció al menos 11 ataques perpetrados por el grupo contra objetivos estadounidenses, a lo que aseguran haber respondido con varias operaciones en el último año que han resultado en la detención de más de 300 miembros del EI y la muerte de más de 20 agentes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en enero de 2026, ¿hasta cuándo me darán cita?

La visa H-1B

Guía definitiva para la visa de trabajo H‑1B en 2026: requisitos, costos y fechas clave

Visa de turista. Foto: Istock

¿Te quedas más tiempo del permitido en Estados Unidos? Con esta tecnología podrán descubrirte

Año Nuevo. iStock/Simon Dux

La gran fiesta del 250 aniversario de Estados Unidos llega a Times Square en Año Nuevo

Nueva York revela la nueva esfera de Times Square, 'Constelación', para recibir el Año Nuevo. Foto: EFE

¿Por qué cae la bola en Times Square? Historia y secretos de la tradición de Año Nuevo