Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Anulan criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú; reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Primer ministro de Canadá asegura que Trump no le ha planteado abandonar el T-MEC; solo "revisarlo y ajustarlo", dice

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Sheinbaum reacciona a sanciones de EU contra "El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima; congelamiento de cuentas no es nuevo, dice

Anuncian apertura de planes de electricidad a privados; primer paquete será de 5 mil mdd

Legisladores sesionan menos de una hora y se van de vacaciones

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"

Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

El Cairo. El grupo yihadista (EI) celebró este jueves haber inspirado el atentado contra la de la ciudad de Sídney () del pasado domingo a través de su panfleto semanal Al Naba, aunque no reivindicó su autoría.

En el editorial del panfleto, que se titula "El orgullo de ", la organización señaló que “aunque el Estado Islámico aún no ha tenido la oportunidad de enfrentarse directamente a los judíos, sus soldados y simpatizantes nunca han cesado en sus intentos de planear ataques contra ellos en todas partes”.

Insistió en que la retórica del EI “ha incitado constantemente a y cristianos durante sus festividades y reuniones”.

“Aquí están los judíos sangrando en las calles de Australia después de que el recibiera la llamada y actuara según las recomendaciones de tener como objetivo las festividades y reuniones (...) y se lanzaron sin cubrir sus caras”, se apunta en el artículo escrito en árabe.

“Convirtieron la festividad del en un funeral”, apuntó la organización, que llamó “leones” a los dos atacantes.

Pertenencias de miembros de la comunidad judía se ven en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. Foto: AFP
Pertenencias de miembros de la comunidad judía se ven en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. Foto: AFP

Pese a que (según las investigaciones preliminares) las autoridades australianas creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al EI, la únicamente ha comentado el atentado en este panfleto, que se publica cada jueves y se difunde a través de sus diferentes canales.

Esta estrategia del EI es muy similar a lo que ocurrió con el atropello masivo en Nueva Orleans (EU), en el que el autor fue inspirado por el grupo, aunque tampoco lo reivindicó.

El ataque en Sídney del pasado domingo, que se prolongó durante unos nueve minutos, causó 15 fallecidos de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, de los cuales 12 han sido identificados oficialmente hasta el momento.

Durante el atentado, , de 50 años, origen indio y padre del otro autor, , murió tras ser abatido por la Policía en el lugar de los hechos.

Captura de video que muestra a asistentes a un festejo por Hanucá en la playa Bondi, en Sidney, Australia. FOTO: AFP
Captura de video que muestra a asistentes a un festejo por Hanucá en la playa Bondi, en Sidney, Australia. FOTO: AFP

Ayer, la Policía australiana presentó 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el atentado contra una celebración judía ocurrido el domingo en la , en la ciudad de Sídney.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por vinculada al EI.

En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan células extremistas.

EI no asume autoría del ataque contra EU en Siria

El Estado Islámico (EI) tampoco asumió la autoría del ataque que causó la muerte de tres estadounidenses el pasado fin de semana en Palmira, en el centro de Siria, pese a que el presidente Donald Trump lo atribuyó a la organización extremista.

También en el editorial del panfleto Al Naba del EI, comentó que "asesinar a los soldados del Pentágono en Palmira" ha sido una evidencia de que "la mezcla de la sangre de los soldados cruzados con la de la revolución (en referencia al gobierno que derrocó a Bachar al Asad) demuestra la verdadera naturaleza de estas personas".

Así hace alusión al perpetrador del ataque, quien el gobierno sirio ya dijo que no formaba parte de su liderazgo, aunque sí sugirió que integraba las fuerzas de seguridad del país árabe.

"Es como si las balas hubieran impactado en el corazón de Al Jolani (Ahmed al Sharaa) y su régimen antes de impactar en el Pentágono", se apunta en el artículo.

La antigua ciudad siria de Palmira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980 sufrió ataques. Foto. AP.
La antigua ciudad siria de Palmira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980 sufrió ataques. Foto. AP.

Pese a que Trump atribuyó el ataque al EI, el grupo no lo ha reivindicado directamente.

El ataque contra los estadounidenses en Siria tuvo lugar a la entrada de un cuartel y centro de mando en el desierto de Palmira, cerca de la ciudad de Homs, donde un supuesto miembro del EI abrió fuego contra "una patrulla conjunta del mando de la coalición internacional y el mando de las Fuerzas de Seguridad Interna en la región".

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó el sábado de una "emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico en Siria".

El EI fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien ha habido varias advertencias de que la amenaza de la organización terrorista yihadista aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se expande por varias provincias del país.

