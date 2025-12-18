El Cairo. El grupo yihadista Estado Islámico (EI) celebró este jueves haber inspirado el atentado contra la comunidad judía de la ciudad de Sídney (Australia) del pasado domingo a través de su panfleto semanal Al Naba, aunque no reivindicó su autoría.

En el editorial del panfleto, que se titula "El orgullo de Sídney", la organización señaló que “aunque el Estado Islámico aún no ha tenido la oportunidad de enfrentarse directamente a los judíos, sus soldados y simpatizantes nunca han cesado en sus intentos de planear ataques contra ellos en todas partes”.

Insistió en que la retórica del EI “ha incitado constantemente a ataques contra los judíos y cristianos durante sus festividades y reuniones”.

Lee también Ataque en Bondi Beach fue planificado por atacantes radicalizados; primer ministro de Australia señala al Estado Islámico

“Aquí están los judíos sangrando en las calles de Australia después de que el yihadista recibiera la llamada y actuara según las recomendaciones de tener como objetivo las festividades y reuniones (...) y se lanzaron sin cubrir sus caras”, se apunta en el artículo escrito en árabe.

“Convirtieron la festividad del Janucá en un funeral”, apuntó la organización, que llamó “leones” a los dos atacantes.

Pertenencias de miembros de la comunidad judía se ven en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. Foto: AFP

Pese a que (según las investigaciones preliminares) las autoridades australianas creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al EI, la organización terrorista únicamente ha comentado el atentado en este panfleto, que se publica cada jueves y se difunde a través de sus diferentes canales.

Lee también Australia endurecerá leyes sobre posesión de armas, tras ataque en playa de Sidney

Esta estrategia del EI es muy similar a lo que ocurrió con el atropello masivo en Nueva Orleans (EU), en el que el autor fue inspirado por el grupo, aunque tampoco lo reivindicó.

El ataque en Sídney del pasado domingo, que se prolongó durante unos nueve minutos, causó 15 fallecidos de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, de los cuales 12 han sido identificados oficialmente hasta el momento.

Durante el atentado, Sajid Akram, de 50 años, origen indio y padre del otro autor, Naveed Akram, murió tras ser abatido por la Policía en el lugar de los hechos.

Lee también Policía india descarta vínculos en la radicalización del autor del atentado en Australia

Captura de video que muestra a asistentes a un festejo por Hanucá en la playa Bondi, en Sidney, Australia. FOTO: AFP

Ayer, la Policía australiana presentó 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el atentado contra una celebración judía ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al EI.

Lee también "Un profundo orgullo por su valentía": pareja murió para tratar de salvar a otros en el tiroteo en playa Bondi de Australia

En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan células extremistas.

EI no asume autoría del ataque contra EU en Siria

El Estado Islámico (EI) tampoco asumió la autoría del ataque que causó la muerte de tres estadounidenses el pasado fin de semana en Palmira, en el centro de Siria, pese a que el presidente Donald Trump lo atribuyó a la organización extremista.

También en el editorial del panfleto Al Naba del EI, comentó que "asesinar a los soldados del Pentágono en Palmira" ha sido una evidencia de que "la mezcla de la sangre de los soldados cruzados con la de la revolución (en referencia al gobierno que derrocó a Bachar al Asad) demuestra la verdadera naturaleza de estas personas".

Así hace alusión al perpetrador del ataque, quien el gobierno sirio ya dijo que no formaba parte de su liderazgo, aunque sí sugirió que integraba las fuerzas de seguridad del país árabe.

"Es como si las balas hubieran impactado en el corazón de Al Jolani (Ahmed al Sharaa) y su régimen antes de impactar en el Pentágono", se apunta en el artículo.

La antigua ciudad siria de Palmira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980 sufrió ataques. Foto. AP.

Lee también Trump promete responder a ataque del Estado Islámico que mató a soldados de EU en Siria; "habrá represalias muy severas"

Pese a que Trump atribuyó el ataque al EI, el grupo no lo ha reivindicado directamente.

El ataque contra los estadounidenses en Siria tuvo lugar a la entrada de un cuartel y centro de mando en el desierto de Palmira, cerca de la ciudad de Homs, donde un supuesto miembro del EI abrió fuego contra "una patrulla conjunta del mando de la coalición internacional y el mando de las Fuerzas de Seguridad Interna en la región".

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó el sábado de una "emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico en Siria".

El EI fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien ha habido varias advertencias de que la amenaza de la organización terrorista yihadista aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se expande por varias provincias del país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc