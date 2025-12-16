Más Información

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

La mañanera de Sheinbaum, 16 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 16 de diciembre, minuto a minuto

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones trabajadores

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones trabajadores

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Corte perfila iniciar 2026 con tema del aborto; plantea anular reducción de 12 a 6 semanas para interrumpir el embarazo

Corte perfila iniciar 2026 con tema del aborto; plantea anular reducción de 12 a 6 semanas para interrumpir el embarazo

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Santas y Reyes piden un espacio para trabajar

Santas y Reyes piden un espacio para trabajar

Bangkok.- El joven sospechoso de disparar junto a su padre contra un acto de celebración de la comunidad judía en Sídney, matando a 15 personas, despertó este martes del coma, en el que había estado tras ser herido el día del atentado, que dejó 40 heridos.

La cadena pública australiana ABC confirmó, citando fuentes vinculadas al caso, que Naveed Akram, de 24 años, salió del estado de coma y ha recuperado la consciencia, sin mayores detalles sobre su estado de salud.

El joven sigue hospitalizado y bajo custodia policial, mientras que su padre, Sajid Akram, fue abatido a tiros por un agente en Bondi Beach, la turística playa en la que tuvo lugar el atentado.

Lee también

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI), que se desarrolló durante un acto de la comunidad judía por la festividad de Janucá.

Pertenencias de miembros de la comunidad judía se ven en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. Foto: AFP
Pertenencias de miembros de la comunidad judía se ven en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. Foto: AFP

Sospechosos del atentado en Sídney investigados en 2019

El primer ministro, Anthony Albanese, dijo hoy a la ABC que la agencia de inteligencia australiana (ASIO) había investigado en 2019 a ambos sujetos.

En aquella ocasión, el organismo entrevistó a varios miembros de la familia y a personas del entorno, sin detectar indicios de radicalización.

Por su parte, el Departamento de Inmigración de Filipinas (BI, en inglés) confirmó este martes a EFE que los dos presuntos atacantes estuvieron en Filipinas casi todo noviembre.

Lee también

"Sajid Akram, de 50 años, ciudadano indio (residente australiano), y Naveed Akram, de 24 años, ciudadano australiano, llegaron juntos a Filipinas el 1 de noviembre de 2025 desde Sídney", indicó el BI.

Los hombres registraron su estadía en la ciudad de Davao, capital de la isla de Mindanao, donde actúan varios grupos afines al Estado Islámico.

La ciudad de Marawi, en el sur de Mindanao, fue tomada por células del EI durante meses en 2017.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos