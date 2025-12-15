Más Información

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Vuelca camión en Apodaca, Nuevo León; hay ocho muertos y 58 lesionados

Jara: el estado está en “etapa estelar”

Sidney. Las autoridades de acordaron el lunes endurecer las leyes sobre tenencia de armas, un día después de que un hombre y su hijo mataran en una playa de Sídney a 15 personas que celebraban la festividad judía de .

Una niña de 10 años se cuenta entre las víctimas mortales de esta balacera en la, así como un superviviente del Holocausto y un rabino. Además, 42 personas fueron hospitalizadas, según la policía.

El primer ministro, Anthony Albanese, convocó una reunión de los gobernadores de los estados y territorios de Australia en respuesta, y acordó con ellos “fortalecer las leyes sobre armas en todo el país”.

La oficina de Albanese afirmó que convinieron estudiar cómo mejorar las verificaciones de antecedentes de los propietarios de , impedir que los no nacionales obtengan licencias de armas y limitar los tipos de armas que son legales.

Los tiroteos masivos han sido poco comunes en Australia desde que, en 1996, un individuo mató a 35 personas en la localidad turística de Port Arthur.

Esa dio lugar a reformas de gran alcance que durante mucho tiempo se consideraron un estándar a nivel mundial.

Pero los del domingo han planteado nuevas preguntas sobre cómo el padre y el hijo obtuvieron las armas. Según la cadena pública ABC, ambos podrían tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico.

“Un acto de antisemitismo”

La policía sigue investigando el móvil del crimen, pero las autoridades afirmaron que el ataque buscaba claramente aterrorizar a la comunidad judía.

“Lo que vimos ayer fue un acto de pura maldad, un , un acto de terrorismo en nuestras costas”, dijo Albanese, antes de dejar un ramo de flores en el Bondi Pavilion.

Los atacantes actuaron desde una pasarela que daba a la playa, abarrotada de bañistas en una calurosa tarde de .

Unas mil personas se habían congregado en la playa de Bondi para celebrar la festividad judía de Janucá, informó la policía.

Con armas de cañón largo, dispararon hacia la zona durante 10 minutos hasta que la policía abatió al padre, de 50 años.

El hijo, de 24, fue arrestado y está detenido en el hospital con heridas graves.

Beatrice, que dio su testimonio, estaba celebrando su cumpleaños y acababa de soplar unas velas cuando comenzó el tiroteo. “Pensamos que eran ”, declaró a la AFP.

La policía encontró una bomba casera en un auto aparcado cerca de la playa, y afirmó que el “artefacto explosivo improvisado” probablemente había sido colocado por los hombres.

Tras los atentados, se difundió información errónea en , parte de la cual iba dirigida contra los inmigrantes y la comunidad musulmana.

La policía informó el lunes que recibió denuncias sobre varias cabezas de cerdo abandonadas en un cementerio musulmán al suroeste de Sidney.

“Héroe”

Durante el ataque, algunas personas corrieron hacia la playa para rescatar a los niños, atender a los heridos y enfrentarse a los hombres armados.

Los australianos elevaron a “héroe” a un hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma y permitió salvar muchas vidas.

El medio local 7News identificó al “héroe” como Ahmed al Ahmed, de 43 años, vendedor de fruta, que habría resultado herido de dos balazos y está hospitalizado.

Una multitud se reunió el lunes en la playa en homenaje a las y el país izó las banderas a media asta.

Una serie de ataques antisemitas ha sembrado el miedo entre las comunidades judías de Australia tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza.

En los meses previos al tiroteo, el primer ministro israelí, , había acusado al gobierno australiano de echar “leña al fuego del antisemitismo”.

El presidente de Estados Unidos, , calificó el ataque como un acto “puramente antisemita”.

El gobierno australiano acusó este año a Irán de orquestar una reciente ola de ataques antisemitas y expulsó al embajador de hace casi cuatro meses.

Teherán ordenó el incendio de una cafetería kosher en el suburbio de Bondi, en Sídney, en octubre de 2024, y un importante ataque contra la sinagoga Adass Israel en Melbourne, en diciembre de 2024, afirmó el gobierno en agosto, citando conclusiones de los servicios de inteligencia.

