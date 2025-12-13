Más Información
Las autoridades francesas abrieron una investigación al creador de contenido francés, Loris Giuliano, por promocionar con un gran espectáculo de fuegos artificiales frente a la Torre Eifell, el estreno en redes sociales de su documental "Napoli", dedicado a su club de fútbol favorito.
La investigación se abrió por el delito de "poner en peligro la vida de terceros", ya que no tenía permiso para poner en marcha el espectáculo pirotécnico, que publicó en redes sociales, según informa este sábado el diario Le Parisien.
Las imágenes muestran a Giuliano de espaldas desde la explanada del Trocadero, con la Torre Eiffel de fondo, vestido con un traje negro y en la espalda el cartel de su documental sobre el Napolés, y turistas atónitos grabando o fotografiando los fuegos artificiales.
En el vídeo, Giuliano, conocido especialmente en YouTube, donde tiene casi dos millones de suscriptores, se gira a la cámara y manifiesta su alegría por haber terminado el documental, que también anoche subió a su cadena de YouTube.
Sin embargo, el acto de promoción en la explanada del Trocadero no había sido autorizado, según el ayuntamiento del distrito 16 de París y la prefectura de policía, que precisó que el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 hora local.
Inmediatamente se abrió una investigación policial por el delito de "poner en peligro la vida de terceros", precisó este sábado el alcalde del distrito 16 de París, Jérémy Redler.
