Providence, Rhode Island. Las autoridades de afirman que liberarán a una persona de interés detenida tras el tiroteo en la , en el que murieron dos estudiantes y nueve resultaron heridos.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, y otras autoridades hicieron el anuncio en una rueda de prensa convocada apresuradamente el domingo por la noche, más de 12 horas después de revelar que habían detenido a una persona en relación con el ataque.

El alcalde Brett Smiley dijo que "la situación de seguridad en nuestra comunidad sigue sin cambios, y creemos que siguen estando seguros en nuestra comunidad".

La policía dijo inicialmente que estaba segura de que la persona de interés era la que ayer abrió fuego en un aula de la primera planta del edificio Barus & Holley de Brown antes de huir.

La persona de interés, identificada como Benjamin Erickson, es originario de Wisconsin.

Erickson fue soldado de infantería en el Ejército desde mayo de 2021 hasta noviembre de 2024, según declaró en un comunicado la portavoz del Ejército, la teniente coronel Ruth Castro. Las búsquedas iniciales en los registros públicos no indican que tuviera antecedentes penales.

