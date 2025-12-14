Sidney. Un ataque en una de las playas más famosas del mundo dejó 16 muertos, entre ellos un menor de edad, informaron autoridades australianas el lunes, después de que dos hombres armados abrieran fuego contra una celebración judía en Sidney. El primer ministro Anthony Albanese lo calificó como un acto de terrorismo antisemita.

Cientos de personas se habían reunido en la playa Bondi Beach de Sydney para un evento que celebraba el primer día de la festividad judía de Janucá cuando los hombres armados abrieron fuego. Al menos otras 38 personas resultaron heridas en el ataque. Entre los 16 fallecidos está uno de los agresores; el otro resultó herido.

El ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, informó que el número de muertos había aumentado de 12 a 16 durante la noche, incluyendo un niño de 12 años. Otros tres niños están siendo tratados en el hospital, dijo.

“Esto es absolutamente horrendo para la comunidad en general, pero particularmente para la comunidad judía. [...] Lo que vimos anoche fue lo peor de la humanidad, pero al mismo tiempo, lo mejor de la humanidad”, declaró Park.

La masacre en una de las playas más populares de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios y el tiroteo del domingo estuvieran conectados. Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

Un hombre armado fue abatido por la policía y el segundo, que fue arrestado, se encontraba en estado crítico, informaron. La policía declaró que uno de los hombres armados era conocido por los servicios de seguridad, pero que no había habido una amenaza específica.

La policía apuntó que su operación estaba "en curso" y que "varios objetos sospechosos" estaban siendo examinados por agentes especialistas, incluyendo varios dispositivos explosivos improvisados encontrados en el auto de uno de los sospechosos.

El tiroteo fue contra una celebración judía

“Este ataque fue tramado para atacar a la comunidad judía de Sydney”, declaró el primer ministro del estado, Chris Minns.

La violencia estalló al final de un caluroso día de verano cuando miles de personas habían acudido a la playa de Bondi, incluyendo cientos que se habían reunido para un evento llamado Janucá junto al Mar, que celebraba el inicio del festival judío de Janucá.

Jabad, un movimiento judío ortodoxo conocido por su alcance a judíos no religiosos, identificó a uno de los fallecidos como el rabino Eli Schlanger, rabino asistente de Jabad de Bondi y un organizador clave del evento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó la muerte de un ciudadano israelí, pero no dio más detalles.

La policía sostuvo que los servicios de emergencia recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6:45 de la tarde por reportes de disparos. Imágenes de video filmadas por espectadores mostraron a personas en trajes de baño corriendo desde el agua mientras sonaban los disparos. Imágenes separadas mostraron a dos hombres con camisetas negras disparando con rifles desde una pasarela que conduce a la playa, mientras sonaban sirenas y la gente gritaba en el fondo.

The white-sand crescent of Bondi is one of Australia’s most iconic beaches. Reliable waves draw surfers while locals swim in the Icebergs ocean pool year-round. Walkers and joggers use the clifftop Bondi to Coogee Coast Walk, with its dramatic scenery.

Un clip dramático aparentemente filmado por un miembro del público y emitido en canales de televisión australianos mostró a alguien que parecía abordar y desarmar a uno de los hombres armados, antes de apuntarle con el arma que le había quitado, luego colocando el arma en el suelo.

Minns llamó al hombre un “verdadero héroe”. El hombre fue identificado por sus familiares como Ahmed al Ahmed, dueño de una frutería, según medios australianos.

Arsen Ostrovsky, un abogado que asistía a la ceremonia de Janucá con su esposa e hijas, fue rozado en la cabeza por una bala. Relató que se mudó de Israel a Australia hace dos semanas para trabajar en un grupo de defensa judío.

“Lo que vi hoy fue pura maldad, simplemente un baño de sangre absoluto. Cuerpos esparcidos por todas partes”, dijo a The Associated Press en un correo electrónico desde el hospital. “Fue como revivir el 7 de octubre de nuevo".

"Nunca pensé que sería posible aquí en Australia".

Lachlan Moran, de 32 años, de Melbourne, estaba esperando a su familia cerca cuando oyó disparos, dijo a The Associated Press. Dejó caer la cerveza que llevaba para su hermano y corrió.

“Corrí tan rápido como pude", relató Moran. Sostuvo que oyó disparos intermitentes durante unos cinco minutos. “Todos simplemente dejaron caer todas sus pertenencias y todo y corrían y la gente lloraba y fue simplemente horrible".

El primer ministro Anthony Albanese se expresó “devastado” por la masacre.

“Este es un ataque dirigido a los australianos judíos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de fe. Un acto de maldad, antisemitismo, terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, dijo Albanese a los periodistas en Canberra.

Prometió que la violencia será enfrentada con “un momento de unidad nacional donde los australianos de todos los ámbitos abrazarán a sus compatriotas australianos de fe judía”.

El rey Carlos III declaró que él y la reina Camila estaban “horrorizados y entristecidos por el más terrible ataque terrorista antisemita”.

