Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Sedema suspende trámites por fiestas decembrinas; consulta aquí fechas y horarios de verificación vehicular

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

Una pareja fue asesinada mientras intentaba detener el ataque del domingo contra una festividad judía en la famosa playa de Bondi, en .

Un video capturado por una automovilista, y que se hizo viral en redes sociales, muestra cómo la pareja intenta quitarle el arma a uno de los atacantes.

La pareja fue identificada como Boris Gurman, de 69 años, y su esposa Sofía, de 61.

El video muestra a Gurman forcejeando con uno de los presuntos atacantes, a quien le arrebata el arma, antes de que ambos cayeran al piso.

Luego se ve a Gurman levantarse. Aparentemente, alcanza a golpear al sospechoso con el arma. Sin embargo, el agresor consiguió otra arma, con la que asesinó a Gurman y su esposa.

De acuerdo con el diario Sydney Morning Herald, los esposos Gurman, de origen judío y quienes tenían 34 años de casados, fueron las primeras víctimas fatales del ataque del domingo.

La familia Gurman emitió un comunicado, en el que señaló que "aunque nada puede aliviar el dolor por la pérdida de Boris y Sofía, sentimos un profundo orgullo por su valentía y generosidad".

La familia afirma que la acción de Boris y Sofía "resume quiénes eran: personas que, de manera instintiva y desinteresada, siempre trataron de ayudar a los demás".

Según el comunicado, Boris era un mecánico jubilado, "conocido por su generosidad, su fortaleza silenciosa y su disposición para ayudar a quien lo necesitara".

Sofía trabajaba para la compañía de servicios postales Australia Post. "Era profundamente querida por sus colegas y por la comunidad", detalla el texto.

"Juntos, vivieron en Bondi una vida honesta y trabajadora, tratando a todos con amabilidad, calidez y respeto. Boris y Sofía estaban entregados a su familia y el uno al otro. Eran el corazón de nuestra familia, y su ausencia ha dejado un vacío inconmensurable", añade.

Pertenencias de miembros de la comunidad judía se ven en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. Foto: AFP
Pertenencias de miembros de la comunidad judía se ven en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. Foto: AFP

Ataque en Australia deja 15 muertos

Los sospechosos del ataque que dejó 15 muertos eran un padre y un hijo, de 50 y 24 años, según han informado las autoridades. El hombre mayor, a quien los funcionarios estatales identificaron como Sajid Akram, fue abatido a tiros. Su hijo Aveed es atendido en el hospital.

Además de los Gurman, otro hombre, Ahmed al Ahmed, se enfrentó a uno de los agresores y logró arrebatarle el arma, aunque también resultó herido y está hospitalizado.

Todavía hay 25 personas que son atendidas en hospitales después de la masacre del domingo, 10 de ellas en estado crítico. Tres de ellas son pacientes en un hospital infantil.

Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Asistían a un evento de Janucá en la playa Bondi, la más famosa de Australia, cuando inició el tiroteo.

Según la policía, el ataque estuvo inspirado por el Estado Islámico (EI), al que Sajid y Aveed juraron lealtad. En el vehículo de los sospechosos se encontraron dos banderas del EI.

