Una pareja fue asesinada mientras intentaba detener el ataque del domingo contra una festividad judía en la famosa playa de Bondi, en Australia.

Un video capturado por una automovilista, y que se hizo viral en redes sociales, muestra cómo la pareja intenta quitarle el arma a uno de los atacantes.

La pareja fue identificada como Boris Gurman, de 69 años, y su esposa Sofía, de 61.

Lee también: Despierta del coma joven sospechoso de perpetrar junto a su padre el atentado en Sidney, Australia

El video muestra a Gurman forcejeando con uno de los presuntos atacantes, a quien le arrebata el arma, antes de que ambos cayeran al piso.

Luego se ve a Gurman levantarse. Aparentemente, alcanza a golpear al sospechoso con el arma. Sin embargo, el agresor consiguió otra arma, con la que asesinó a Gurman y su esposa.

De acuerdo con el diario Sydney Morning Herald, los esposos Gurman, de origen judío y quienes tenían 34 años de casados, fueron las primeras víctimas fatales del ataque del domingo.

A video emerged from a dashcam of a passing car at the Sydney massacre showing a man attacking the armed Jihadist and disarming him.



Unfortunately this hero and his wife were murdered after this by the other Jihadist.



I have been told their names are Boris and Sofia Gurman pic.twitter.com/iDYn5n4JOx — Documenting Israel (@DocumentIsrael) December 16, 2025

La familia Gurman emitió un comunicado, en el que señaló que "aunque nada puede aliviar el dolor por la pérdida de Boris y Sofía, sentimos un profundo orgullo por su valentía y generosidad".

La familia afirma que la acción de Boris y Sofía "resume quiénes eran: personas que, de manera instintiva y desinteresada, siempre trataron de ayudar a los demás".

Según el comunicado, Boris era un mecánico jubilado, "conocido por su generosidad, su fortaleza silenciosa y su disposición para ayudar a quien lo necesitara".

Sofía trabajaba para la compañía de servicios postales Australia Post. "Era profundamente querida por sus colegas y por la comunidad", detalla el texto.

"Juntos, vivieron en Bondi una vida honesta y trabajadora, tratando a todos con amabilidad, calidez y respeto. Boris y Sofía estaban entregados a su familia y el uno al otro. Eran el corazón de nuestra familia, y su ausencia ha dejado un vacío inconmensurable", añade.

Lee también Ataque en Bondi Beach fue planificado por atacantes radicalizados; primer ministro de Australia señala al Estado Islámico

Pertenencias de miembros de la comunidad judía se ven en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. Foto: AFP

Ataque en Australia deja 15 muertos

Los sospechosos del ataque que dejó 15 muertos eran un padre y un hijo, de 50 y 24 años, según han informado las autoridades. El hombre mayor, a quien los funcionarios estatales identificaron como Sajid Akram, fue abatido a tiros. Su hijo Aveed es atendido en el hospital.

Además de los Gurman, otro hombre, Ahmed al Ahmed, se enfrentó a uno de los agresores y logró arrebatarle el arma, aunque también resultó herido y está hospitalizado.

Todavía hay 25 personas que son atendidas en hospitales después de la masacre del domingo, 10 de ellas en estado crítico. Tres de ellas son pacientes en un hospital infantil.

Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Asistían a un evento de Janucá en la playa Bondi, la más famosa de Australia, cuando inició el tiroteo.

Según la policía, el ataque estuvo inspirado por el Estado Islámico (EI), al que Sajid y Aveed juraron lealtad. En el vehículo de los sospechosos se encontraron dos banderas del EI.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc