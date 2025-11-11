Damasco. Varias estatuas antiguas que datan de la era romana han sido robadas del Museo Nacional en la capital siria, dijeron funcionarios el martes.

El Museo Nacional de Damasco fue cerrado temporalmente después de que el audaz robo fue descubierto el lunes por la mañana. El museo reabrió en enero mientras el país trata de recuperarse de 14 años de guerra civil y la caída del régimen de la familia Assad tras 54 años el año pasado.

El museo en el centro de Damasco, el más grande del país, alberga antigüedades de valor incalculable que datan de la larga historia de Siria. Después de que comenzó la guerra, se reforzó la seguridad con puertas metálicas y cámaras de vigilancia.

Un funcionario de la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria dijo a The Associated Press que seis estatuas de mármol fueron robadas, añadiendo que la investigación está en curso.

Otro funcionario dijo que el robo ocurrió la noche del domingo y fue descubierto temprano el lunes, cuando se encontró una de las puertas del departamento clásico rota y faltaban varias estatuas de la era romana. El funcionario declinó dar un número exacto.

Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones porque el gobierno aún no ha emitido un comunicado.

El martes por la mañana, un periodista de AP intentó entrar al museo y fue informado por los guardias de seguridad que estaba cerrado. Se negaron a responder preguntas sobre el suceso.

La sección del museo donde se reportó el robo de las estatuas es "un departamento hermoso y rico en historia con artefactos que datan de los períodos helenístico, romano y bizantino", dijo Maamoun Abdulkarim, el exjefe del departamento de antigüedades y museos del gobierno.

El museo reabrió el 8 de enero, un mes después de que los rebeldes derrocaran al presidente Bashar Assad, marcando el comienzo de una nueva era para el país. Temiendo saqueos, el museo en Damasco había cerrado después de la ofensiva relámpago que puso fin a cinco décadas de gobierno de la familia Assad.

Después de que el conflicto en Siria comenzara en marzo de 2011, las autoridades trasladaron cientos de artefactos valiosos a Damasco desde diferentes partes del país, incluyendo la histórica ciudad central de Palmira que una vez fue controlada por miembros del grupo Estado Islámico.

En 2015, miembros del grupo EI destruyeron mausoleos en Palmira, considerada como Patrimonio Mundial por la UNESCO y famoso por sus columnatas romanas de 2 mil años de antigüedad, otras ruinas y artefactos preciosos.