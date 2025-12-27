Más Información
Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado
José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura
Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos
Cajetilla de cigarros costará hasta 106 pesos en 2026 por ajuste del IEPS; aumento aplicará a partir de enero
Incendian acceso de colegio privado en Culiacán, Sinaloa; se trata del segundo ataque a planteles educativos en la ciudad
Los bombardeos de Estados Unidos en Nigeria esta semana tuvieron como objetivo a combatientes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) del Sahel que estaban en el país para colaborar con la organización Lakurawa y con "bandidos", informó a la AFP un portavoz del presidente nigeriano.
"El grupo EI encontró su camino por el Sahel para ir en ayuda de Lakurawa y de bandidos con suministros y entrenamiento", declaró Daniel Bwala, portavoz del presidente de Nigeria, Bola Tinubu.
El objetivo fue el Estado Islámico, la organización armada Lakurawa y bandidos, afirmó el vocero.
Lee también Nigeria confirma ataque al Estado Islámico con coordinación con EU; ministro de exteriores habló con Marco Rubio
El funcionario indicó que hubo víctimas, pero que no está claro qué objetivos precisos murieron.
Estados Unidos argumentó haber lanzado los bombardeos en el país africano ya que en los últimos meses los cristianos de la zona enfrentan una "amenaza existencial" equivalente a un "genocidio".
El lugar donde se produjeron los ataques, en el estado de Sokoto, al noroeste de Nigeria, generó interrogantes para los analistas, ya que los grupos yihadistas de Nigeria suelen estar concentrados en el noreste.
Recientemente, investigadores señalaron vínculos entre algunos miembros del grupo armado Lakurawa, implantados en el estado de Sokoto, con una rama del EI.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]