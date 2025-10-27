Consultas El Universal es la nueva plataforma gratuita, de servicio al lector, que reúne información verificada sobre todo tipo de trámites en México. Concentra en un solo sitio web una amplia gama de recursos que permiten realizar consultas, cálculos y descargar formatos legales listos para usar.

Desarrollada en colaboración con la empresa Hurtado Deals, la iniciativa busca acercar información confiable, actualizada y de interés público de manera sencilla. Por ejemplo, los usuarios pueden acceder, sin registro, a consultas oficiales como el RFC, la CURP o el calendario de verificación vehicular. Incluso, de revisar el programa Hoy No Circula, conocer los precios de la gasolina en todo el país y utilizar calculadoras laborales y fiscales para estimar su aguinaldo, finiquito, liquidación, ISR, IVA o vacaciones.

¿Cómo usar Consultas El Universal?

El sitio fue diseñado para que cualquier usuario pueda usarlo con facilidad sin necesidad de registros. Basta con ingresar a https://www.eluniversal.com.mx/consultas/ y seguir estos pasos:

Ve a la sección de “Trámites” para consultas sobre CURP, RFC, precios de la gasolina, Hoy No Circula, Verificación Vehicular, entre otros.

En el apartado de “Calculadoras” podrás estimar pagos de IVA, ISR, PTU , aguinaldo, vacaciones, finiquito, horas extras o liquidación. Incluso, conversores de UMA y UDIS.

En la página de "Formatos" encontrarás todo tipo de formatos descargables en Word o PDF con sus respectivas guías de llenado. Por ejemplo, carta de recomendación laboral, carta de renuncia, contratos y formato pagaré.

Finalmente, hay un conversor de monedas que permite calcular cambios en todo tipo de divisa.

Es importante destacar que cada trámite, calculadora y formato cuenta con información complementaria, ejemplos prácticos y, especialmente, vínculos a fuentes oficiales. De modo que los usuarios pueden verificar cualquier información en tiempo real o iniciar con los pasos del trámite en cuestión.

Esta plataforma que ya se encuentra disponible para todos los usuarios, busca complementar la labor informativa de El Universal con un servicio que ayude a los lectores a resolver trámites, dudas y cálculos cotidianos desde una fuente confiable, segura y respaldada por uno de los periódicos más importantes de México.