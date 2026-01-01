En 2026, las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México recibirán en total 126 mil millones de pesos de presupuesto, un aumento de 29% con respecto al año en curso.

Este incremento obedece a que el Sistema de Aguas y el Instituto de Vivienda ahora ya son secretarías y no órganos desconcentrados.

Las dependencias que recibirán más recursos son la de Seguridad Ciudadana, que pasará de 28 mil 135 a 29 mil 507 millones de pesos; la de Gestión Integral del Agua subirá de 15 mil a 19 mil millones; y Obras, de 13 mil 500 a 18 mil 600 mdp.

La Secretaría de Salud, en 2026, tendrá el mismo presupuesto que el año en curso: 13 mil 359 millones 713 mil 726, ni un centavo de más.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sibiso) tendrá siete mil 528 millones, superior a los cinco mil 803 millones de este año. A la Secretaría de Administración y Fianzas (SAyF) también se le otorgará el mismo recurso que actualmente tiene: cuatro mil 711 millones 587 mil 712 pesos.

A la Secretaría de Movilidad se le redujo su presupuesto, pasará de seis mil 951 millones a cuatro mil 80 millones. A pesar de esto, se señala que el Presupuesto de Egresos orienta recursos hacia la superación de desigualdades históricas, fortalecimiento de servicios esenciales, políticas de cuidado, accesibilidad universal, infraestructura social, movilidad segura, espacio público digno y atención a personas con necesidades específicas.

La Secretaría de Medio Ambiente tendrá recursos por mil 823 millones, superior a los mil 514 que tuvo durante este 2025. El recurso para Cultura se elevará muy poco, de mil 300 a mil 345 millones.

La Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Gobierno también se mantendrán con el mismo presupuesto: 244 y 738 millones fue pesos, respectivamente.

Pese a que 2026 será año mundialista, la Secretaría de Turismo y la de Desarrollo Económico prácticamente tendrán el mismo recurso: pasarán de 355 a 367 millones, y 445 a 451 millones, respectivamente.

Para la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana se destinarán dos mil 505 millones, muy superior a los mil 197 que actualmente tiene. La Secretaría de Vivienda alcanzará mil 487 millones, como Instituto alcanzó el año pasado nueve mil mdp.

El Presupuesto de Egresos 2026 destina 159 millones a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 18 millones más que los obtenidos en 2025. La Secretaría de las Mujeres pasará de 329 a 318 millones de pesos.

A su vez, los órganos desconcentrados recibirán cinco mil 129 mdp.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) verá disminuido su presupuesto, pues en 2025 recibió dos mil 252 millones y para el próximo mil 992. Pilares elevará su presupuesto de mil 46 mdp a mil 82.

La Planta Productora de Mezclas Asfálticas prácticamente se quedará con el mismo recurso: mil 409 mdp.

En total, las dependencias y órganos desconcentrados alcanzarán un presupuesto de 131 mil 190 millones 968 mil 865 pesos.